Аналитик Разуваев: «По 200 рублей евро и доллар не будет»

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Финансовый аналитик Александр Разуваев призвал не паниковать в связи с ослаблением рубля и добавил, что доллар и евро достигнут 200 рублей за единицу.
«По 200 рублей евро и доллар не будет, зачем паника? Слабый рубль сокращает бюджетный дефицит, объясняемый политическими причинами, потолком цен на нефть. Инфляция ускорится, особенно по импорту. Думаю, годовая инфляция составит 5-6%», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.
Он добавил, что ослабление рубля не скажется на благосостоянии россиян. По его мнению, нынешняя ситуация с российской валютой не является её обвалом.
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