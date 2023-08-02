Аналитик Шеин: Рост курса доллара во многом спекулятивен

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Аналитик Максим Шеин заявил, что поднятие курса доллара в ходе торгов на Московской бирже выше 94 рублей имеет под собой больше спекулятивны оснований, нежели фундаментальных причин.
«Последние три недели довольно странная ситуация с курсом, потому что было много факторов, чтобы рубль укрепился: и рост мировых цен на нефть, и налоговые платежи, и ЦБ говорил о том, что будет продавать юани. Это движение во многом, мне кажется, скорее спекулятивно, нежели под этим есть фундаментальные основания», — прокомментировал в беседе с RT Шеин.
Он добавил, что в случае, если доллар закрепиться на нынешней отметке, то можно ожидать поднятия американской валюты даже до 100 рублей.
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