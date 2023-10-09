Аналитик Шнейдерман заявил о возможном росте цен на нефть в ближайшие недели

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что в ближайшие недели возможен рост стоимости нефти на 5-10% из-за, в том числе, ситуации на Ближнем Востоке.
«Скорее всего, цена чёрного золота будет расти стремительно. Мы считаем, что рост на 5-10% возможен в ближайшие недели. Из-за этого российская валюта может укрепиться. На рубль будут влиять и другие значимые факторы, но сейчас обострение конфликта на Ближнем Востоке — один из крупнейших факторов для всех глобальных рынков», — прокомментировал в беседе с RT Шнейдерман.
Ранее частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что курс доллара растёт, в том числе, и из-за изменений стоимости нефти.
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