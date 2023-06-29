Аналитик Соболев дал прогноз по валютам

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Аналитик Соболев: «Если негативные факторы продолжат доминировать, рубль продолжит снижаться»
Аналитик Спартак Соболев заявил, что при отсутствии положительных тенденций и продолжении снижения рубля евро может составить 95-97 рублей, а значения доллара могут подняться до 90 рублей.
Кроме того, отмечается, что в нынешних условиях от России потребуется пересмотр принципов развития экономики, поддержка отдельных отраслей. Как указывают argumenti.ru, из-за высокой конкуренции, нашей стране необходимо максимально консолидировать усилия.
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«Сейчас отсутствуют значительные позитивные сигналы на рынке, что может создавать риски для дальнейшего ослабления рубля. Если негативные факторы продолжат доминировать, курс рубля может продолжить снижаться. Прогнозируются значения в районе 95-97 рублей за евро, до конца лета евро может достичь отметки в 100 рублей. По доллару прогноз — до 90 рублей», — прокомметировал в беседе с RT Соболев.
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