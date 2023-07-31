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Аналитик Соболев: «Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей»

31 июля 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Maksym Kapliuk

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий Спартак Соболев заявил, что доллар в августе может колебаться в районе 88-94 рублей.

«Этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Соболев.

Также он пояснил, что нынешний рост доллара выше 92 рублей впервые с 7 июля может быть обусловлен слабым торговым балансом и маленьким количеством валютной выручки.

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#прогноз
#рубль
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Классическая музыка помогает подмосковным фермерам увеличивать надои у коз
31 июля 2023, 16:13

Фото: Минсельхозпрод МО

На ферме «Александровский Спас» в Можайском городском округе животным включают классическую музыку для повышения производительности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На ферме содержатся более 80 дойных коз, которые ежедневно производят более 200 литров молока. В качестве эксперимента им включали произведения разных классических композиторов, но больше всего им понравились произведения Петра Чайковского, отметил министр.
 
Как отмечают фермеры, во время доения животным включали Моцарта, Баха, Штрауса и других композиторов. Однако самым любимым произведением стал «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Под него животные дают на несколько литров молока в день больше.
 
На экоферме производят около 20 наименований продукции из козьего молока. Это сыры, творог и йогурты.

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Цены на курицу в России установили новый рекорд
31 июля 2023, 14:39

Фото: istockphoto/Ann_Zhuravleva

В июле был установлен новый ценовой рекорд куриного мяса. Килограмм охлажденной курицы на оптовом рынке стоил до 197 рублей, а в розничных торговых сетях цена доходила до 260 рублей.
Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года, когда килограмм куриного мяса стоил 190,85 рубля. Специалисты пояснили, что себестоимость мяса птицы растет из-за повышения цен на компоненты кормовых добавок, удорожания оборудования и расходных материалов, передают «Аргументы и факты».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что куриное мясо за год выросло в цене на 6%, несмотря на увеличение производства в России. В ведомстве также заверили, что нынешнее подорожание курятины носит сезонный характер, а ситуация на рынке продовольствия стабильна и находится под контролем.

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#цена
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В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса
31 июля 2023, 14:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«У нас в Подмосковье 188 парков. Там сейчас – 1236 объектов бизнеса. Это около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Зампред добавила, что лидерами по размещению на территории парков объектов бизнеса в Подмосковье стали Богородский округ, Люберцы и Домодедово.

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На Украине заблокировали организации, проводившие обменные операции в рублях
31 июля 2023, 14:09

Фото: iStock/Tippapatt

На Украине заблокировали обменные организации, которые проводили операции в рублях. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.
Сотрудники БЭБ и киберспециалисты СБУ разоблачили людей, проводивших денежные переводы через запрещённые украинскими властями российские платёжные системы ЮMoney и Webmoney. 

Спецслужбы провели обыски в местах проживания организаторов схемы.  

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины запретил проводить денежные операции с рублём, а также призвал европейские страны сделать тоже самое.

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#банк
#рубль
#украина
#финансы
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В Подмосковье назвали основных получателей поддержки регионального Фонда микрофинансирования
31 июля 2023, 13:29

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство инвестиций сообщило, какие компании наиболее часто обращаются за поддержкой в фонд микрофинансирования.

Региональный фонд микрофинансирования функционирует в Подмосковье с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы бизнесу Подмосковья по 7 кредитным программам. За первые шесть месяцев этого года такую поддержку получили 238 компаний. Основными получателями займов стали производственные предприятия, а также компании в сфере оптовой и розничной торговли, логистики и сельского хозяйства. Так, с начала года льготные кредиты на сумму 100 миллиона рублей получили 54 субъекта МСП в отрасли торговли, еще 54 займа на 93 миллиона рублей — производственные компании», — рассказала  заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компаниям, работающим в сфере грузовых и пассажирских перевозок, было дано 24 льготных займа на сумму 26,3 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить льготный заём в региональном фонде микрофинансирования, необходимо подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг.

Подробности о действующих программах финансирования можно узнать на сайте.

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Россиянам перечислили изменения, которые ждут их с августа нынешнего года
31 июля 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 августа нынешнего года россиян ждет ряд нововведений. Среди них введение цифрового рубля, повышение пенсий, рост цен на иномарки из-за индексации утилизационного сбора, выдача электронных виз.
Закон о введении цифрового рубля и создании необходимой электронной платформы вступает в силу с 1 августа 2023 года. Цифровой рубль станет одной из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Единым его оператором станет Центробанк, где деньги в виде цифрового кода будут храниться в электронном кошельке, передают «Известия». Пока цифровой рубль будут тестировать только кредитные организации и юридические лица. В широкое обращение он поступит в 2025-2027 годах.

В России будет проведена индексация утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Это не должно отразиться на стоимости отечественных машин, а вот цена на иномарки может подрасти, считают эксперты.

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты. Максимально пенсия может вырасти на стоимость трех пенсионных баллов, но ее окончательный размер будет зависеть от суммы отчислений в Социальный фонд и года выхода на пенсию.

Облегчается въезд в Россию для иностранных туристов. С 1 августа они смогут получить единую электронную визу, которая будет действовать на территории всей страны. В настоящее время такая услуга доступна гражданам 52 государств, но этот перечень планируется расширить.

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Самозанятым Подмосковья напомнили об услугах центра «Мой бизнес»
31 июля 2023, 10:47

Фото: Фотобанк Московской области

Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица могут получить целые комплексы услуг и сервисов как для открытия, так и для развития своего дела на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одной из услуг является консультация специалистов Центра. Услуга оказывается бесплатно по записи на инвестиционном портале.

Также, Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Кроме того, в этом году доступна новая услуга — регистрация товарного знака для самозанятых, по итогу которой предприниматель получает сформированную заявку для регистрации в Роспатенте.

Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, там же можно осуществить запись на консультацию.

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Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг.

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров.

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#онлайн
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Россиянам рассказали, что даст увеличение суммы переводов между своими счетами
31 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Thai Liang Lim

Весной 2024 года появится возможность переводить до 30 млн рублей между своими счетами без комиссии в разных банках. Об этом сообщает РБК.
Напомним, что в настоящее время стоит предел до 100 тыс. рублей в месяц с возможность перевода только через Систему быстрых платежей (СБП). Со следующего года сумма вырастет в 300 раз. Сообщается, что перевод можно будет совершить не только по номеру телефона, но и по номеру счёта.

Проект уже одобрен Госдумой и поддержан правовым управлением и комитетом по бюджету и финансовым рынкам Совфеда. Следующими шагами станет рассмотрение законопроекта верхней палатой парламента и подписание документа президентом.

Нововведение разработано для того, чтобы избавить людей от «зарплатного рабства», то есть дать возможность переводить зарплату на карту любого банка без снятия наличных и комиссии.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточняет, что такая мера облегчит перевод крупных сумм, полученных от продажи имущества.

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#зарплата
#комиссия
#законо
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В России увеличились сроки доставки топлива по железной дороге
31 июля 2023, 10:24

Фото: iStock/scanrail

В России вдвое увеличились сроки перевозки топлива по железным дорогам. Об этом сообщает «Известия».
Управляющий партнёр сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина уточнила, что перевозки, например, из Самары до Саратова раньше занимали четыре дня, а после изменений – восемь.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации предприниматели столкнулись с увеличением срока оборачиваемости денег, вложенных в покупку товара. У них нет дополнительных средств на предоплату товара.

Также президент Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин сообщил, что время поставки на Дальний Восток может увеличиться до четырёх недель, при норме в 10-14 дней. При этом, если запасы топлива в этом регионе истощатся, то возможности пополнить их в быстрые сроки не будет, из-за отсутствия НПЗ на близлежащих территориях.

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#топливо
#железная дорога
#поставки
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