Аналитик Соболев: «Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей»

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«Этим летом россияне в большей степени склонны продавать валюту, чем покупать, так как спрос на отдых за границей в этом году ниже, чем в прошлые годы. Доллар в августе ждём в рамках 88-94 рублей», — прокомментировал в беседе с RT Соболев.
Также он пояснил, что нынешний рост доллара выше 92 рублей впервые с 7 июля может быть обусловлен слабым торговым балансом и маленьким количеством валютной выручки.
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