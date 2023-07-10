Аналитик Суверов: «Банк России повысит ставку на полпроцента»

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Финансовый аналитик Сергей Суверов предположил, что в связи с ослаблением рубля, которое наблюдается в последнее время, Центробанк повысит ключевую ставку на полпроцента.
«Центральный банк даёт сигналы, что может быть повышение ставки. Ослабление рубля несёт риски разгона инфляции. Я полагаю, что, учитывая это обстоятельство, Банк России повысит ставку на полпроцента», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Суверов.
До этого сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 100 рублей. Показатели доллара на торгах также увеличились и составили 92 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
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