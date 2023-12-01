Аналитик Суверов спрогнозировал курс доллара на уровне 88-92 рубля в декабре

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Доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов предположил, что доллар в декабре будет находится в диапазоне 88-92 рубля.
Он объяснил, что на курс валюты влияет и то, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.
Поддержать отечественную валюту в декабре могут обязательная продажа экспортной валютной выручки, а также возможное повышение ключевой ставки Центробанком.
Ранее курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
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«Перед Новым годом растёт спрос на потребительские импортные товары и туры за рубеж. В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88-92 рубля за доллар», — добавил в беседе с RT Суверов.
Ранее курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
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Мелисса Тимофеева