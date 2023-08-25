Аналитик Трифонов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе

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Аналитик Анатолий Трифонов заявил, что на следующей неделе прогнозируется курс доллара в диапазоне 94-96 рублей.
При этом, курс евро, по словам специалиста, будет на уровне 101-104 рубля.
Эксперт заметил, что новости этой недели не оказывали значительного влияния на курс рубля, но при этом новостные сообщения всё же могут в перспективе очень сильно изменить курс российской валюты.
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«На будущей неделе ожидаем сохранение курса рубля к доллару в коридоре 94-96, к евро — в коридоре 101-104. Внутренний валютный рынок остаётся неглубоким, то есть долларов и евро в стране недостаточно. Это обуславливает повышенную волатильность рубля. Но мы не наблюдаем сдвигов в фундаментальных факторах динамики обменного курса», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.
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Мелисса Тимофеева