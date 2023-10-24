Аналитик Трифонов спрогнозировал повышение ключевой ставки до 14-15%

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Аналитик Анатолий Трифонов высказал предположение о том, что в пятницу Центробанк может повысить ключевую ставку до 14-15%.
«Ожидаем повышения ставки до 14% в базовом сценарии, но не исключаем роста до 15% в случае сохранения высоких темпов недельной инфляции на следующей неделе и ускорения инфляционных ожиданий. Предпосылки– инфляция в сентябре-октябре осталась на повышенном уровне и приближается к границе прогнозного коридора Банка РФ на этот год — 7%», — пояснил в беседе с «Газета.ру» Трифонов.
При этом, по его мнению, повышение ставки на 100-200 базисных пунктов не окажет существенного влияния на курс рубля.
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