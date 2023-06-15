Аналитик Юшков назвал главные факторы роста цен на газ в Европе

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Кроме того, здесь играет роль и такой важный фактор, как потепление в Европе, что приводит к тому, что в регионе потребляется меньше энергоносителей. А с ростом биржевой цены на газ его закупка также начала увеличиваться.
«Компании пытались поймать низ цены для того, чтобы купить газ в подземные хранилища как можно дешевле. Сейчас, когда пошла цена вверх, спешат ещё больше купить для того, чтобы не покупать по более высоким ценам для закачки в подземные хранилища», — добавил в беседе с RT Юшков.
Ранее Игорь Юшков заявлял, что падение цен на газ в Европе ниже $350 за 1 тыс. куб. м в мае этого года впервые с 7 июня 2021 года было вызвано межсезоньем.