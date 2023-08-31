Аналитик Юшков спрогнозировал сохранение цены на нефть Brent

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на нефть марки Brent сохраниться в диапазоне $80-90.
«Цены на нефть стабилизировались. Я прогнозирую цены на нефть в коридоре $80-90, внутри они будут колебаться. В целом такой диапазон устраивает страны альянса ОПЕК+. Для этого они и сокращали квоты на добычу нефти», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.
Он пояснил, что нынешний рост цен был обусловлен сокращением Саудовской Аравией добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки. Специалист отметил, что слишком высокая стоимость энергоресурса никому не нужны, поскольку это будет давить на мировой рынок.
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