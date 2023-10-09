Аналитик Юшков: «Все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна оказать значительное влияние на нефтяной рынок в мире.
«Есть определённое подорожание, но это происходит постоянно, когда приходят какие-то тревожные новости с Ближнего Востока. Что бы там ни происходило, концентрация экспортёров нефти такова, что это всегда вызывает риски для экспорта нефти из регионов Ближнего Востока. Соответственно, в данном случае все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана», — отметил в беседе с RT Юшков.
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