Аналитики ожидают роста российского экспорта к концу года

Аналитики компании SberCIB Investment Research рассказали журналистам во время Восточного экономического форума (ВЭФ), что к концу года можно ожидать подъема российского экспорта. Они напомнили, что динамика его номинальных объемов во многом определяется изменением цены на сырьевые товары.