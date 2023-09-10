Аналитики ожидают роста российского экспорта к концу года

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Аналитики компании SberCIB Investment Research рассказали журналистам во время Восточного экономического форума (ВЭФ), что к концу года можно ожидать подъема российского экспорта. Они напомнили, что динамика его номинальных объемов во многом определяется изменением цены на сырьевые товары.
В последнее время цена нефти Brent стабилизировалась в районе 80-85 долларов за баррель. При этом дисконт Urals к Brent заметно сократился — теперь он колеблется на отметке 10-15 долларов за баррель. Это дает основания прогнозировать увеличение российского экспорта в третьем и четвертом кварталах нынешнего года на 10-15 процентов в годовом выражении, считают специалисты. Но увеличение сроков поступления валютной выручки в страну означает, что заметный эффект от более высоких экспортных цен российская экономика сможет ощутить только к концу этого года или в начале следующего, заключили эксперты.
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