Аналитики предупредили о скором повышении цен на лекарства

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Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. Это приведёт к подорожанию лекарств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики заявили, что через несколько месяцев ожидается рост стоимости лекарств. Примерно 80-85% препаратов, продающихся в России, производятся из субстанций иностранного производства. В прошлом году их импорт вырос на 50%, достигнув 25,3 млн кг, следует из статистики DSM Group.
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Анастасия Чинкова