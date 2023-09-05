Андрей Воробьёв рассказал об успешном инвестпроекте в Подмосковье

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, компания «Меттойл» расширила своё производство, использую меры поддержки бизнесу в регионе.
«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства. Предоставляем финансовые меры поддержки, землю и недвижимость в аренду за 1 рубль. Стремимся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры, переводим все услуги в цифру, делаем их удобными, понятными и прозрачными», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи, которое раньше в РФ не производилось вовсе. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 1 миллиарда рублей. проект помог создать 160 новый рабочих мест.
В 2018 году компанией получен льготный заём на сумму 320 миллионов рублей от Фонда развития промышленности России.
В 2019 году компания получила земельный участок в аренду без торгов по областной программе поддержки бизнеса.
В 2021 году году компания «Меттойл» стала участником региональной инвестиционной программы и смогла претендовать на налоговые льготы.
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Алиса Сергиенко