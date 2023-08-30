Андрей Воробьёв рассказал об успешных промышленных производствах

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%, при этом вдвое увеличен выпуск компьютеров и оптики.
Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10% по результатам за 2023 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.
Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил более 50 %.
В Орехово-Зуево работает компания «Тонар», которая занимается выпуском компонентов для прицепной техники
А компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи в Сергиево-Посадском городском округе, которое раньше в РФ не производилось вовсе.
Предприятие «Технопарк Импульс» в Домодедово выпускает уникальные гидромолоты.
Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.
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В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.
Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил более 50 %.
«У нас ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичной продукции, например, производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фарме, и в машиностроении, в авиапроме. В Дубне, например, уже запущено и работает крупнейшее производство беспилотной техники компании «Кронштадт» с инвестициями более 8 миллиардов рублей. Там же компания «Ядро Фаб Дубна» запускает производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных. Инвестиции в проект — 11 миллиардов рублей. В ближайшее время будет реализован проект компании «Газпром СПКА» по производству спутников в Щелково. Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня — в условиях санкций, и дальше этот процесс будет ускоряться», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В Ступино работает производство компании S7 Group, на котором разрабатывается и собирается новый отечественный тренировочный самолет, который, будет в ближайшее время представлен широкому рынку.
В Орехово-Зуево работает компания «Тонар», которая занимается выпуском компонентов для прицепной техники
А компания «Меттойл» начала разрабатывать высокотехнологичное оборудование для нефтегазодобычи в Сергиево-Посадском городском округе, которое раньше в РФ не производилось вовсе.
Предприятие «Технопарк Импульс» в Домодедово выпускает уникальные гидромолоты.
Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.
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В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.
В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.
Алиса Сергиенко