Apple представила новую модель iOS

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Компания переработали дизайн «Звонилки», и теперь пользователь может настраивать, как будет выглядеть экран вызова. Кроме того, теперь система может автоматически расшифровывать аудиосообщения, оставленные на автоответчике.
Ранее аналитик Муртазин заявил, что из всех существующих смартфонов именно айфоны являются наиболее уязвимыми в плане возможности слежки за данными пользователя.
IT-эксперт Ашманов, в свою очередь, также сообщил о слежке за чиновниками в России.