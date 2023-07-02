Аргентина из-за проблем с долларом использовала юань для выплат по долгу МВФ

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Аргентина применила китайскую валюту юань для платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), поскольку столкнулась с трудностями, связанными с ее международными резервами, включая доллары. Эту информацию опубликовала аргентинская газета La Nacion.
В статье уточняется, что в юанях была выплачена сумма, эквивалентная 2,7 миллиардам долларов США. Платеж был осуществлен 29 июня, и на следующий день МВФ подтвердил его поступление. Кроме того, были задействованы специальные права заимствования. Джули Козак, официальный представитель фонда, заявила, что аргентинские власти исполняют свои финансовые обязанности перед МВФ в установленные сроки.
Согласно данным газеты, делегация из Министерства экономики Аргентины отправится в Вашингтон на следующей неделе с целью продолжения переговоров относительно платежей МВФ.
Предполагается, что стороны обсудят возможные изменения в экономической программе, ранее одобренной для Аргентины.
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Согласно данным газеты, делегация из Министерства экономики Аргентины отправится в Вашингтон на следующей неделе с целью продолжения переговоров относительно платежей МВФ.
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Артем Кузьмин