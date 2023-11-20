Аргентина может стать первой страной, перешедшей на доллар США за последние 14 лет

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С приходом к власти в Аргентине нового президента Хавьера Милея, страна может перейти на расчёты в долларе США как в официальной валюте. Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Напомним, что по результатам выборов в Аргентине, которые завершились в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря.
Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту.
Если президент реализует переход на новую валюту, то Аргентина станет первой за последние 14 лет и крупнейшей в истории страной, которая перейдёт на расчёты в долларах США.
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Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту.
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Анастасия Чинкова