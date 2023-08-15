Аргентина приостановила экспорт говядины

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Правительство Аргентины приостанавливает на пятнадцать дней экспорт говядины для того, чтобы стабилизировались цены на внутреннем рынке страны. Об этом сообщает телеканал TN.
Ранее Аргентина применила китайскую валюту юань для платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), поскольку столкнулась с трудностями, связанными с ее международными резервами, включая доллары. Выяснилось, в юанях была выплачена сумма, эквивалентная 2,7 миллиардам долларов США. Джули Козак, официальный представитель фонда, заявила, что аргентинские власти исполняют свои финансовые обязанности перед МВФ в установленные сроки.
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Екатерина Коршунова