Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Аргентина приостановила экспорт говядины

Аргентина приостановила экспорт говядины

TN: правительство Аргентины приостановило экспорт говядины на 15 дней
15 августа 2023, 21:27

Фото: iStock/butenkow

Правительство Аргентины приостанавливает на пятнадцать дней экспорт говядины для того, чтобы стабилизировались цены на внутреннем рынке страны. Об этом сообщает телеканал TN.

В понедельник, 14 августа, аргентинский песо обвалился более чем на 20%. Стоимость говядины увеличилась на 20-30%.

Ранее Аргентина применила китайскую валюту юань для платежа по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), поскольку столкнулась с трудностями, связанными с ее международными резервами, включая доллары. Выяснилось, в юанях была выплачена сумма, эквивалентная 2,7 миллиардам долларов США. Джули Козак, официальный представитель фонда, заявила, что аргентинские власти исполняют свои финансовые обязанности перед МВФ в установленные сроки.

Читайте также:

Аргентина из-за проблем с долларом использовала юань для выплат по долгу МВФ

Вступление Аргентины в БРИКС улучшило бы ее позиции на международной арене

Аргентинский аналитик Ламеса обвинил США в лицемерии при защите свободы слова
#сша
#аргентина
#мясо
#экспорт
#валюта
#курс
#цена
Читайте нас в
В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей
15 августа 2023, 20:59

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе построят комплекс по обработке металлов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Комплекс появится на двух земельных участках, предоставленных ГК «Металлсервис» по программе «Земля за 1 рубль». К строительству объекта инвестор планирует приступить до конца будущего года. Комплекс станет одним из этапов масштабного инвестпроекта в области металлообработки. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и представитель «Металлсервиса» Олег Тюрпенко.
«Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Его проектная мощность составит 90 тыс тонн обработанного металла в год. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Для реализации инвестпроекта в Электроуглях подобрали два участка общей площадью свыше 14 га. Продукция центра востребована в промышленном гражданском и индивидуальном жилищном строительстве.
 
Подобрать участок под проект, в том числе доступный по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области. Подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают за 20 календарных дней. 

Читайте также:

В Дубне будут производить растворы для контактных линз

В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году


 

#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#экономика
#металл
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
В Дубне будут производить растворы для контактных линз
15 августа 2023, 19:47

Фото: Мининвест МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Окей Вижен Технологии», создаст производство растворов для ухода за контактными линзами. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Как сообщила в пресс-службе регионального Мининвеста, запустить производство планируют в будущем году.
Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2019 года. Сейчас предприятие работает на арендованных площадях инновационно-технологического центра «Ломоносов» и выпускает контактные линзы. На новом заводе компания станет производить средства для ухода за ними, в том числе одноступенчатую пероксидную систему для контактных линз. Сейчас такие системы не производятся в России. 
 
Площадь нового производства превысит 2 тыс кв м. Инвестиции в проект составят более 275 млн рублей.

Читайте также:

В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году

Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс
 

 
 
#мининвест мо
#экономика
#дубна
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Московской области началась уборка урожая гороха
15 августа 2023, 19:20

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье продолжают уборочную кампанию. В регионе стартовала уборка гороха, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
По данным министерства, бобовая культура убрана на площади 1,8 тыс га. Валовый сбор составил 8 тыс тонн при средней урожайности 42,8 центнера на гектар против прошлогоднего показателя 30 центнеров на гектар.  

Всего в Подмосковье горохом засеяно более 10 тыс га. 

Читайте также:

Подмосковной ферме выделили грант на 4 млн рублей для выращивания голубики

Врип главы Каширы Шувалов поздравил с юбилеем сельхозпредприятие «СеДеК»

В Московской области приступили к уборке озимых


 

#минсельхозпрод мо
#урожай
#сельское хозяйство
#экономика
#аграрный сектор
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
15 августа 2023, 17:20

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Ставки по потребительским кредитам для жителей России могут вырасти до 15-35% в зависимости от условий банка, после решения Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых.
Такое мнение в беседе с «Российской газетой» выразил  доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
 
По словам специалиста, резко спрос на потребкредиты не упадёт. Ипотечные ставки могут оказаться на уровне 9-17% годовых, а доходность по депозитам не превысит 14%.

Банки могут повысить ставки по вкладам до уровня ключевой ставки — 12%. Об увеличении ставок по вкладам уже сообщили ВТБ, »Почта Банк». «Альфа-банк».

Ранее в Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.

21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.

Читайте также:

Центробанк объяснил повышение ключевой ставки

Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

Аналитик Чернов: «Торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар»
#кредиты
#банки
#ключевая ставка
Читайте нас в
В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки
15 августа 2023, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области назвали городские округа, наиболее популярные среди субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения бизнеса в парках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предпринимательская деятельность в парках лучше всего развита в таких муниципалитетах, как Люберцы, где работают более 90 объектов бизнеса, Домодедово (74 объекта) и Балашиха (68 объектов).

По данным министерства, всего в 188 парках региона работают 1 236 объектов бизнеса. Это кафе, нестационарные торговые объекты, прокатные пункты спортивного инвентаря, аттракционы, верёвочные парки и многое другое. 
 
Сейчас Подмосковье продолжается приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе, в том числе для тех, кто планирует работать в парках. Такая поддержка позволит компенсировать часть затрат по договору  франчайзинга на покупку оборудования, аренду и коммунальные платежи. 
 
Максимальный размер субсидии – 1 млн рублей для подмосковных франшиз  и 500 тысяч рублей – для других. Принимать заявки на получение поддержки будут до конца года.  
 
Узнать подробнее о мерах поддержки для предпринимателей региона можно на инвестиционном портале Московской области. 

Читайте также:

В Подмосковье можно легко выбрать локацию для открытия своего бизнеса

В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса

В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках


 

#подмосковье
#московская область
#торговля
#бизнес
#мсп
#предприниматели
Читайте нас в
Уровень мирового благосостояния снизился впервые после кризиса 2008 года
15 августа 2023, 16:01

Фото: istockphoto/marchmeena29

Общий уровень благосостояния людей в 2022 году снизился в первый раз с кризисного 2008 года.
Такие данные следуют из отчёта аналитиков банка Credis Suisse. Общее состояние всех жителей Земли в 2022 году снизилось на 2,4%, составив 454,4 трлн долларов. Уровень мирового богатства упал на 11,3 трлн долларов из-за инфляции и роста курса доллара.
 
Более всего обеднели европейцы и жители Северной Америки. В сумме они потеряли 10,9 трлн долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион понёс убытки в размере 2,1 трлн долларов. При этом общий уровень богатства вырос в Латинской Америке — на 2,4 трлн долларов. Это связано с повышением курса местных национальных валют к доллару в среднем на 6%.
 
Большие потери зафиксированы в США, Японии, Китае. Наибольший прирост благосостояния наблюдается в России, Мексике, Индии. А самой богатой страной, учитывая среднее благосостояние граждан, остаётся Швейцария, за ней идут США, Гонконг, Австралия.

Ранее сообщалось, что до трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару. Опрос, который провели среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов задумались о том, чтобы покинуть Россию из-за слабого курса рубля. 25% не собираются уезжать из России, а 25% пока не определились с ответом. Всего исследователи опросили 22 800 человек.

Читайте также:

Из-за курса рубля треть трудовых мигрантов может покинуть Россию

Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых

Володин заявил, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность

 
#кризис
#деньги
#мир
Читайте нас в
Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году
15 августа 2023, 14:00

Фото: Фотобанк МО

«Автодом» может начать производство автомобилей на бывшем заводе автоконцерна Mercedes в России уже в будущем году. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023» в Подмосковье.
Он выразил надежду на то, что договорённости с выбранными индустриальными партнёрами к этому времени будут финализированы. Мантуров добавил, что на площадке будет налажен выпуск легковых автомобилей. Производство, которое осталось в наследство после ухода германского концерна из нашей страны, адаптировано именно под эту категорию машин, пояснил вице-премьер.
 
В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».         

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе участвуют около 1,5 тыс ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. 

Читайте также:

Подмосковное Минсоцразвития назвало самые актуальные вакансии в сфере ОПК

Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс

Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»
#экономика
#мерседес
#автомобили
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Аналитик Чернов: «Торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар»
15 августа 2023, 13:45

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Аналитик Владимир Чернов высказал мнение о том, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей.
«Дальнейший эффект для курса последует с некоторым лагом по времени, когда из-за снижения потребительского спроса начнёт снижаться спрос и на валюту. Вероятно, торги теперь сместятся в диапазон 92-99,5 рублей за доллар», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения. А это, в свою очередь, повлечёт за собой снижение потребительского спроса, что как раз и замедлит в последствии рост потребительских цен.

Такие меры, по его словам, могут замедлить и темпы роста инфляции.

Читайте также:

Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%

ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

Депутат Госдумы Фёдоров обвинил Центробанк в желании мигрантов уехать из России
#доллар
#центробанк
#рубль
#валюта
#экономика
Читайте нас в
Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%
Инвестор Сидоров: «Внутренний спрос превысил возможности расширения производства»
15 августа 2023, 13:34

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил резкое повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых.
«Такой резкий скачок ключевой ставки ЦБ можно объяснить тем фактом, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране. Рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта — а с учётом аномально высоких доллара и евро, это усилило ослабление рубля, и, как следствие, начала разгоняться инфляция», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

Он отметил, что такие оперативные действия ЦБ РФ могут помочь сдержать ослабление рубля и со временем его нормализовать.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также высказал мнение о том, что повышение ключевой ставки способствует укреплению рубля.

«Повышение ключевой ставки всегда ведёт к снижению инфляции и к улучшению позиции национальной валюты. <…> Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.

Читайте также:

Депутат Госдумы Фёдоров обвинил Центробанк в желании мигрантов уехать из России

Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

Центробанк объяснил повышение ключевой ставки
#рубль
#цб рф
#центробанк
#экономика
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников