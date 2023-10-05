Армения лидирует по объёму денежных переводов из РФ

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Объёмы денежных переводов из России в Армению по итогам августа резко возросли и достигли 32,8 млрд рублей.
Аналитики Центробанка Армении сообщают, что объёмы переводов из России в Армению в августе нынешнего года превысили показатели сентября 2022 года сразу на 467,9%.
В сравнении с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в Армению увеличились ещё более — на 560,4%.
В сентябре Армения вышла в лидеры по показателю переводов среди других постсоветских государств.
Ранее сообщалось, что армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги.
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В сравнении с октябрем прошлого года суммарные транзакции из РФ в Армению увеличились ещё более — на 560,4%.
Ранее сообщалось, что армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. Об этом сообщила депутат Национального собрания Республики Армения от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.
По словам парламентария, такие меры могут быть приняты при возникновении угрозы безопасности государства. Представитель партии, к которой принадлежит также действующий премьер-министр Никол Пашинян, отметила, что в таких случаях государство должно принять соответствующие решения и сделать необходимые шаги.
«Эти вопросы обсуждаются уже давно. Какое решение будет принято, заявят соответствующие ведомства», - подчеркнула Бадалян.Читайте также:
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Мария Фирсова