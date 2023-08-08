Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть

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Президент США Джозеф Байден оказался в ловушке из-за цен на нефть и стремления ОПЕК+ поддерживать стоимость черного золота на определенном уровне. Когда цена нефти понялась выше 80 долларов за баррель, американский лидер лишился возможности пополнить стратегический запас страны.
США загнали себя в тупик, пообещав не увеличивать добычу нефти. Пополнение стратегических запасов страны администрации Белого дома пришлось отложить после подъема цены. Стратегический резерв страны находится сейчас на самом низком уровне с 1983 года. Например, в начале 2022 года в подземных резервуарах и нефтехранилищах было почти 600 миллионов баррелей, а сейчас там всего 347 миллионов. За прошлый год было израсходовано 180 миллионов баррелей для того, чтобы сдержать рост цен на бензин на АЗС.
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Александр Бойцов