Асселино: Потолок цен от G7 не помешал России выиграть нефтяной джекпот

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Если руководствоваться отчетом министерства финансов РФ, средняя цена нефти марки Urals в июле была несколько ниже — 64,37 доллара за баррель. Однако показатель предыдущего месяца был превышен на 16,4%. Тогда цена нефти составляла 55,28 доллара за баррель.
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