«Авито Работа»: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов за год выросли вдвое

Фото: iStock/Oleg Elkov
Сервис «Авито Работа» составил топ-15 специалистов, средняя предлагаемая заработная плата которых значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Топ-3 открывают такие профессии, как копирайтер, репетитор и учитель с приростом в 2 раза и более. Об этом представители сервиса рассказали «Радио 1».
Отмечается, что летом 2023 года по сравнению с аналогичны периодом прошлого года копирайтерам предлагают в 2,4 раза большее количество денег (82,3 тысячи рублей в месяц), репетиторам — в 2,2 раза больше (81 тысяча рублей), а учителям — в 1,9 раз больше (65,8 тысяч рублей в месяц). По информации специалистов сервиса, такой прирост в зарплатных ожиданиях связан с активной подготовкой работодателей к новому учебному году.
На четвертом месте рейтинга находятся рекрутеры, средние предлагаемые зарплаты которых увеличились в 1,8 раз, до 72,3 тысяч рублей. ТОП-5 замыкают токари с ростом зарплат в 1,7 раза, до 97,3 тысяч рублей.
Читайте также:
Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет
«Однако стоит отметить, что самый большой размер зарплатных предложений демонстрируют специальности сферы производства, что обусловлено повышенным спросом на «синих воротничков» в связи с наращиванием производственных мощностей в стране», — заявил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Читайте также:
Небольшую оплату труда назвали самой популярной проблемой среди ищущих подработку
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
«Авито Работа»: Четверть россиян работает на одном месте более 10 лет
Екатерина Коршунова