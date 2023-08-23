«Авито Работа»: зарплатные предложения копирайтеров и репетиторов за год выросли вдвое

США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.