Австрийская компания Mondi продает свой последний бизнес в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX, одним из богатейших людей мира бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке, и призвал его открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило Eправление по делам общественности при президенте Турции в соцсети X, которая тоже принадлежит Маску.