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Австрийская компания Mondi продает свой последний бизнес в России

18 сентября 2023, 14:19
Фото: istockphoto/svengine

Фото: istockphoto/svengine

Группа компаний Mondi из Австрии продает свой последний и самый крупный российский актив. Это АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое намеревается приобрести ООО «Сезар инвест».

Сумма сделки оценивается в 80 млрд рублей (примерно €775 по текущему курсу). По сообщению представителей австрийской фирмы, Федеральная антимонопольная служба РФ и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрили сделку на условиях, согласованных продавцом и покупателем.

Общая сумма покупки будет выплачена Mondi шестью ежемесячными траншами. После выплаты первых четырех частей до конца 2023 года по условиям договора право собственности на предприятие перейдет к компании «Сезар инвест». «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших в России производителей немелованной бумаги и тарного картона. На предприятии трудятся около 4,5 тысячи человек.

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В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения
18 сентября 2023, 13:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество проектов импортозамещения, сопровождаемых подмосковным Мининвестом, в сентябре превысило 200. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье – на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения. Суммарный объём инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе почти 19 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева.
По словам зампреда, в 2023 году планируется реализовать 50 новых проектов. Инвестиции в них составят почти 49,5 млрд рублей, на предприятиях создадут около 4,3 тыс рабочих мест.  

Зиновьева добавила, что в этом году в Подмосковье реализовано уже 29 импортозамещающих инвестпроектов, а их общее число достигло 50. 

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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В России сократилось количество выданных автокредитов
АГНМ: в России наблюдается 2%-е снижение выдачи автокредитов
18 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/everydayplus

В России за август на 2% сократилось количество выданных автокредитов, по сравнению с показателями июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Уточняется, что в августе этого года было выдано 86,4 тыс. кредитов как на новые автомобили, так и на авто с пробегом. При этом, в июле, который стал рекордным с начала 2022 года по выдаче автокредитов, насчитывается 88,1 тыс. единиц. То есть наблюдается падение показателей на 2%. 

«Агентство городских новостей Москва» отметило, что наибольшее количество автокредитов в августе 2023 года было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. 

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что снижение количества выдаваемых автокредитов говорит о стабилизации ситуации на рынке, поскольку в целом за год наблюдался рост. Он связан в первую очередь с увеличением продаж автомобилей, поставляемых из дружественных стран, например, из Китая. Выросло количество и продаваемых авто с пробегом. Кроме того, в этом году была возобновлена госпрограмма льготного автокредитования. 

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#автомобили
#кредит
#рост
#снижение
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«Трещит по швам»: экс-премьер Украины Азаров рассказал о состоянии экономики страны
Азаров: экономика Украины напоминает зомби, живущего за счёт денег Запада
18 сентября 2023, 10:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал украинскую экономику зомби, который проявляет признаки жизни лишь от финансовой поддержки западных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время наблюдается очень медленный рост ВВП, Международный валютный фонд давит на гривну, что может привести к девальвации, растёт госдолг страны, а бюджет Украины на фоне финансовой помощи Запада продолжает оставаться дефицитным. 

Кроме того, Азаров сообщил, что Украине не хватает свыше шести миллиардов долларов, которые должны пойти на выплаты украинским военнослужащим. При этом, в рядах ВСУ находятся и солдаты из Польши, семьям которых Киев также обещал выплатить компенсацию. 

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#экономика
#украина
#дефицит
#долги
#помощь
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В России продолжают дорожать автомобили
18 сентября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/mesteban75

Рост цен на автомобили, начавшийся в августе на фоне ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, продолжился и в сентябре. По оценкам дилеров, увеличение цены в среднем составило от 4%, в случаях с отдельными моделями доходя до 20%.
Как сообщает «Коммерсант», рекомендованные розничные цены выросли у 127 различных комплектаций. Для сравнения — в июле таких было всего 52. Причем участники рынка говорят, что компании еще не переложили все новые расходы в цены и пока еще могут их сдерживать. Также действуют и прежние скидочные программы. Это говорит о том, что цены на автомобили неизбежно будут расти.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявлял, что у правительства есть четкие договоренности с представителями автомобилестроения о недопустимости необоснованного завышения цен. Но на фоне волатильности рубля и увеличения утилизационного сбора цены будут продолжать расти, считают дилеры. Особенно это коснется машин, ввозимых по параллельному импорту, так как китайские бренды, наладившие официальные дилерские сети, проводят более сдержанную ценовую политику.

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#автомобили
#денис мантуров
#цены
#расходы
#компании
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«Известия»: Продажу нелегального табака обнаружили в 17 регионах России
18 сентября 2023, 07:54

Фото: iStock/FabrikaCr

Организация «Общественная потребительская инициатива» попросила Минпромторг, МВД и Генпрокуратуру России роверить бизнес по продаже табачных изделий сразу в 17 регионах России, где было выявлено 16,5 тысяч случаев нелегального оборота сигарет. Об этом в понедельник, 18 сентября, пишет газета «Известия».
По информации издания, речь идёт о таких субъектах Федерации, как Москва, Московская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская и другие области.

Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», полученным в ходе исследования по маркировке таьачной продукции, самая большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%. Около 20% от общего объёма контрафакта составляют подделки под российских производителей, а остальное (30%) — это контрабанда из других стран.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Меры такого регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.

Теперь производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года. Будет также установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.

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#торговля
#контрафакт
#сигареты
#россия
#контрабанда
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Аналитик Пейн: У Байдена в 2024 будут большие проблемы из-за нефти
18 сентября 2023, 07:32

Фото: istock / Jevtic

Аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн заявил, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден столкнется с проблемами из-за роста цент на бензин. Об этом он сообщил в интервью изданию Fox Business.
По словам эксперта, к подорожанию приведет решение ОПЕК  сократить добычу нефти. Это станет «огромной головной болью» для главы Америки в следующем, 2024 году.  

«Это провальная [энергетическая. – прим.ред.] политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией», — заключил аналитик.
Несмотря на увеличение запасов бензина в Штатах, в стране практически отсутствует сырая нефть. Невзирая на это, страны ОПЕК  готовы в любое время уменьшить объемы добычи и увеличить цену. В таком случае стоимость топлива в США побьет все рекорды. 

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#сша
#бензин
#нефть
#джо
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Эрдоган призвал Илона Маска открыть в Турции завод Tesla
18 сентября 2023, 04:40

Фото: iStock/hapabapa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX, одним из богатейших людей мира бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке, и призвал его открыть в Турции завод по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило Eправление по делам общественности при президенте Турции в соцсети X, которая тоже принадлежит Маску.
Кроме того, глава Турции подчеркнул важность участия Анкары в космической программе и обсудил, в свете этого, сотрудничество со SpaceX. Эрдоган рассказал бизнесмену о программе цифровизации и развития искусственного интеллекта в Турции, пригласив Илона Маска принять участие в конце сентября 2023 года в технологической выставке, которая пройдет  в турецком Измире.

Американская компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Изначально компания специализировалась только на производстве электромобилей и технологий, связанных с ними. Позже Tesla стала по собственной технологии производить солнечные батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Сейчас Tesla имеет офисы продаж в США, Мексике, Европе, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, а также в ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее, на Тайване, в Японии. Заводы же компании находятся в США (Калифорнии, Неваде, Нью Йорке, Техасе), Китае и Германии.

21 мая 2021 года Маск, выступая по видеосвязи на форуме «Новое знание», сообщил, что в России может появиться завод Tesla по выпуску электромобилей. После этого российские губернаторы один за другим начали предлагать миллиардеру свои регионы для постройки на их территории завода по производству электромобилей. Но официального представительства в России у компании так и не появилось.

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#завод
#илон маск
#реджеп тайип эрдоган
#турция
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РБК: Камчатка отказалась от 15 млрд рублей, дабы сохранить статус своих вулканов
18 сентября 2023, 03:56

Фото: iStock/Mik122

Камчатский край отказался от потенциальных инвестиций в размере около 15 миллиардов рублей, для того, чтобы сохранить статус своих вулканов как объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, не находящихся под угрозой. Об этом в интервью РБК рассказал губернатор края Владимир Солодов.
По словам губернатора, данное решение касается нескольких месторождений, включая Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также нескольких менее значительных месторождений. Точной оценки суммы потенциальных инвестиций нет, но Владимир Солодов называет примерную сумму в 10-15 млрд. рублей.

«Для меня приоритет имеет состояние природы, всемирное наследие, высокий статус. Камчатка действительно всемирное наследие», — рассказал глава региона. 

Он подчеркнул, что включить вулканы Камчатки в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения было бы несправедливым. Ведь власти края не только проводят работу по сохранению природного ландшафта, но и приняли решение создать национальный парк для охраны природы. Именно благодаря этому решению ЮНЕСКО на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде в 2023 году решила не включать вулканы Камчатки в список объектов, которые находятся под угрозой разрушения.

Вулканы Камчатки были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира», площадь которого — почти 4 млн гектаров. В него входят Южно-Камчатский заказник,Кроноцкий заповедник,  а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».

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#инвестиции
#деньги
#губернаторы
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О2: Продукты в российских магазинах, несмотря на санкции, никуда не исчезли
18 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Trots1905

В российских магазинах отсутствуют проблемы с продуктами, несмотря на западные санкции, а продаются они по весьма адекватным ценам. Об этом пишет польский портал O2.pl, который ссылается на ролики в TikTok россиянки Светланы, отправившейся в один из магазинов за едой.
Из роликов Светланы в социальной сети можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений. <...> наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями», — подытоживают польские журналисты.

Один из авторов статьи всерьёз удивляется, что в России имеется свой аналог McDonalds, в котором «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», а картофель фри, курица, и соусы остались такими же, какими были и до весны 2022 года.

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#польша
#россия
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#санкции
#дефицит
#продукты
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