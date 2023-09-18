Австрийская компания Mondi продает свой последний бизнес в России

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Группа компаний Mondi из Австрии продает свой последний и самый крупный российский актив. Это АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое намеревается приобрести ООО «Сезар инвест».
Общая сумма покупки будет выплачена Mondi шестью ежемесячными траншами. После выплаты первых четырех частей до конца 2023 года по условиям договора право собственности на предприятие перейдет к компании «Сезар инвест». «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших в России производителей немелованной бумаги и тарного картона. На предприятии трудятся около 4,5 тысячи человек.
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Александр Бойцов