Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции

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Австрийский концерн OMV продолжит закупки газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.
Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн в интервью Financial Times.
По словам Штерна, OMV имеет право закупать топливо из любого источника, пока он юридически приемлем, а из-за устранения одного из них вырастут цены.
В данный момент продолжается работа над диверсификацией поставок газа, к примеру, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.
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«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», —отметил руководитель нефтегазового австрийского концерна.
В данный момент продолжается работа над диверсификацией поставок газа, к примеру, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.
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Мария Фирсова