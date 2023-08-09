Автодилер Колевинский: Япония будет терять по 700 тысяч $ в день из-за санкций на автомобили

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В среду, 9 августа, вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.
Колевинский пояснил, что это связано с тем, что в Японии использование машин со значительным пробегом невыгодно из-за высокой стоимости страховки и техобслуживания. А россиян, которые знают отношение японцев к своей технике, автомобиль с пробегом 80 тысяч километров абсолютно не смущает. Таким образом, японцам станет некуда девать машины недавних годов выпуска, но с большим пробегом. Ежедневно Япония будет терять порядка 700 тысяч долларов из-за запрета продаж в Россию нескольких видов автомобилей. Есть ощущение, что японцы не до конца понимают последствия вводимых ими санкций. Ситуация на таком казалось бы ограниченном сегменте рынка как авторынок может в итоге вызвать эффект домино, заключил эксперт.
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Александр Бойцов