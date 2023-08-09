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Автодилер Колевинский: Япония будет терять по 700 тысяч $ в день из-за санкций на автомобили

09 августа 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Fahroni

В среду, 9 августа, вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.

Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.

Колевинский пояснил, что это связано с тем, что в Японии использование машин со значительным пробегом невыгодно из-за высокой стоимости страховки и техобслуживания. А россиян, которые знают отношение японцев к своей технике, автомобиль с пробегом 80 тысяч километров абсолютно не смущает. Таким образом, японцам станет некуда девать машины недавних годов выпуска, но с большим пробегом. Ежедневно Япония будет терять порядка 700 тысяч долларов из-за запрета продаж в Россию нескольких видов автомобилей. Есть ощущение, что японцы не до конца понимают последствия вводимых ими санкций. Ситуация на таком казалось бы ограниченном сегменте рынка как авторынок может в итоге вызвать эффект домино, заключил эксперт.

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РИА Новости: Рубль продолжит удивлять
09 августа 2023, 08:54

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается.
Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта, передает РИА Новости. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

Несмотря на слабый рубль, министерство финансов в августе возобновит покупку валюты и золота. Это произойдет впервые с января 2022 года. Речь идет о юанях. Однако из-за увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это увеличит не только китайскую, но и другие валюты по отношению к российской, считают эксперты.

Финансовые аналитики полагают, что до сентябрьского заседания Центробанка рубль продолжит падение до 100 и 110 единиц за доллар и евро соответственно. Однако ожидается рост нефтегазовых доходов в августе до 73,2 млрд рублей. К тому же, уменьшится спрос на валюту — для многих такой курс чрезмерен. Наиболее вероятный курс рубля к началу осени 94-100 за доллар и 100-108 за евро. 

Многое будет зависеть от правительства. А там пока сохраняется полное спокойствие. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса национальной валюты не рассматривается.

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«Известия»: В Центробанке допустили дальнейшее повышение ключевой ставки
09 августа 2023, 02:26

Фото: Пресс-служба Банка России

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкинв ответ на вопрос о возможном решении касательно ставки в сентябре.

Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку, чтобы дать реакцию на тенденцию с разогревом инфляции в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 8 августа. Он уточнил, что ЦБ, как ключевая организация, не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию, иначе это пошатнуло бы стабильность макроэкономической обстановки.

Напомним, что 21 июля Банк России после длительной паузы (начиная с сентября 2022 года) резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления. В ЦБ уточнили, что эта мера связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка.

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В Подмосковье в 2023 году введут в оборот 35 тыс га неиспользуемых сельхозземель
08 августа 2023, 22:33

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже ввели в оборот без малого 13,5 тыс га неиспользуемых сельхозземель. Только за минувшую неделю введено около 3 тыс га, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тыс га земель. Сейчас план выполнен на 38%, то есть введено 13,4 тыс га неиспользуемых сельхозземель», – отметили в ведомстве.  
Там напомнили, что, если земля не используется по назначению, её могут изъять. До недавнего времени сложный механизм изъятия не позволял воздействовать на недобросовестных землепользователей. Однако изменения в закон упростили процедуру и сократили сроки изъятия до 12 месяцев вместо более чем трёх лет. 

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#минсельхозпрод мо
#земля
#подмосковье
#московская область
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Региональные торговые сети будут ограничивать повышение цен на базовые продукты
08 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/monticelllo

Региональные торговые сети будут ограничивать наценки на базовые продукты, подобно крупным ритейлерам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Так, нововведение не даст торговым сетям в регионах устанавливать высокие цены на сезонные овощи, хлеб, сахар и молочную продукцию.

Системой добровольного ограничения уже воспользовались такие крупные сети как «X5» (в холдинг входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Магнит» и др.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что такая мера уже несколько лет позволяет сохранить соотношение цены и качества на российском рынке.

Кроме того уточняется, что оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 10%, по сравнению с прошлогодними показателями того же периода, и составил 3,83 трлн рублей.

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#цены
#ограничения
#продукты
#магазины
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ЦБ оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления рубля
Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на 44,4 млрд рублей
08 августа 2023, 20:44

Фото: iStock/IUshakovsky

На фоне резкого падения рубля россияне начали распродавать валюту. Об этом сообщается в обзоре финансового рынка ЦБ.
По подсчетам специалистов финансового регулятора, россияне продали валюту на общую сумму 44,4 млрд рублей за июль текущего года.  

В ЦБ РФ назвали причину такого явления. По словам экспертов, причиной падения рубля стали объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые значительно уменьшились. Также, ослаблению национальной валюты послужило снизившееся сальдо внешней торговли.  

Ранее сообщалось, что Россия стала пятой экономикой мира согласно рейтингу Всемирного банка. Отмечается, что лидером стал Китай. 

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#россия
#цб рф
#россияне
#накопления
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США могут запретить Индии поставлять бриллианты из-за того, что они могут быть российскими
08 августа 2023, 20:41

Фото: iStock/SergeyChayko

Индия активно наращивает экспорт бриллиантов, поскольку опасается, что США введут запрет на ввоз драгоценных камней из-за подозрений в их российском происхождении. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.
Уточняется, что окончательное решение о запрете поставок бриллиантов США примут в сентябре, а в силу они вступят в январе 2024 года. Причиной ограничений станет тот факт, что в США через Индию могут попасть камни, произведённые российской алмазодобывающей компанией «АЛРОСА».

В качестве альтернативных поставщиков Индия рассматривает Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и др.

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#ископаемые
#индия
#сша
#запрет
#россия
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Воробьёв: Подмосковье – на первом месте в России по темпам газификации
08 августа 2023, 19:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье занимает первое место в России по темпам реализации президентской программы социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обсуждения со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развития сельских территорий. Встреча прошла в деревне Шахматово.
«Мы в стране – номер один по темпам газификации. Она касается 350 тыс человек, 115 тыс домовладений. Вы знаете, что президент два года назад принял решение, которое, надеюсь, коснулось кого-то из присутствующих. Продолжаем газифицировать населённые пункты, потому что проект президент сказал сделать бессрочным», – сказал Воробьёв
Как отметил глава региона, программа будет продолжена, в том числе в сёлах и СНТ городского округа Солнечногорск. Он напомнил, что в Подмосковье разработана специальная интерактивная карта газификации.
«На неё нажимаешь и смотришь, куда уже пришёл газ.  Когда программа началась, мы увидели, что все газораспределительные станции загружены. Сейчас есть места, где нужно увеличивать мощности, и Солнечногорск – одно из таких мест. Поэтому будем расширяться», – отметил губернатор.
Мария Семёнова – староста деревни Воютино уже более 30 лет. Она рассказала, что в их населенный пункт президентская программа придёт в 2026 году. 
«Этому очень рада вся деревня. На данный момент идет согласование. У нас в деревне будет газифицировано 269 домов», – поделилась староста. 
В рамках президентской программы в Подмосковье уже догазифицировано более 2,8 тыс населённых пунктов, построено свыше 4 тыс км газопроводов. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#солнечногорск
#газификация
#социальная газификация
#московская область
#подмосковье
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Предварительно более 2 трлн руб составил дефицит бюджета РФ в январе-июле
08 августа 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Министерство финансов России оценило дефицит бюджета к ВВП, по итогам января-июля 2023 года показатель предварительно составил 2,81 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что при этом плановый уровень показателя равен 2,9 трлн руб. на весь год.

При этом, доходы бюджета за данный период снизились на 7,9% в годовом выражении, а расходы, напротив, увеличились на 14% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Кроме того, в министерстве сообщили, что нефтегазовые доходы сократились на 41,4%, в то время как ненефтегазовые доходы, напротив, увеличились на 19,8%.

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#экономика
#бюджет
#россия
#доходы
#минфин
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Подмосковная компания Viola вышла на вьетнамские рынки
08 августа 2023, 17:40

Фото: Мининвест МО

Компания Viola, расположенная в деревне Ершово Одинцовского городского округа, расширила экспортные рынки и нарастила объёмы производства. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Мининвеста по итогам работы предприятия в первом полугодии 2023 года.
Завод выпускает молочную продукцию – сыры, масло, молоко, йогурты, сливки и многое другое. Компания активно ведёт внешнеэкономическую деятельность. Продукция под маркой Viola давно известна и странах СНГ и ближнего зарубежья. В этом году предприятие объявило о старте поставок во Вьетнам.
 
Компания работает в регионе с 2009 года, активно развивая предприятие. В первом полугодии она показала рекордные объёмы производства. В январе-июне 2023 года они выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 
 
Суммарный объем продаж продукции завода за первое полугодие составил 6,5 тыс тонн.

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#подмосковье
#московская область
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