Автодилеры рассказали, что будет с ценами на российские авто

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Автомобильные дилеры предполагают, что рост цен на легковые машины в России продолжится. В общей сложности по итогам 2023 года подорожание планируется примерно на 30% в годовом выражении.
По данным «Автостата», в текущем году в России было продано чуть менее 607 тысяч новых легковых машин. Это на 41% больше, чем за первые восемь месяцев 2022 года. Утилизационный сбор был проиндексирован 1 августа 2023 года. Для легковых автомобилей он вырос в среднем в 1,7 - 3,7 раза, в зависимости от объема двигателя.
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Александр Бойцов