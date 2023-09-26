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Автодилеры рассказали, что будет с ценами на российские авто

Автодилеры прогнозируют рост цен на российские легковые автомобили
26 сентября 2023, 09:06
Фото: istockphoto/Fahroni

Фото: istockphoto/Fahroni

Автомобильные дилеры предполагают, что рост цен на легковые машины в России продолжится. В общей сложности по итогам 2023 года подорожание планируется примерно на 30% в годовом выражении.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной организации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. По его словам, повышение утилизационного сбора и нестабильный курс рубля уже привели к подорожанию легковых автомобилей, а к концу нынешнего года оно составит порядка 30%.

По данным «Автостата», в текущем году в России было продано чуть менее 607 тысяч новых легковых машин. Это на 41% больше, чем за первые восемь месяцев 2022 года. Утилизационный сбор был проиндексирован 1 августа 2023 года. Для легковых автомобилей он вырос в среднем в 1,7 - 3,7 раза, в зависимости от объема двигателя.

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#президент
#курс рубля
#новости
#автомобиль
#цена
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Заммэра Ликсутов: Линии МЦД продлят в соседние области
26 сентября 2023, 07:59

Фото: istockphoto/ipopba

Столичные власти планируют продлить все линии Московских центральных диаметров (МЦД) за пределы области. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов.
В результате реализации программы модернизации МЦД линии диаметров дойдут до некоторых соседних регионов. Решение о начале реализации этой программы должно принять правительство России. Детали программы разрабатывались совместно с министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и правительством Московской области.

О намеченных планах по модернизации Центрального транспортного узла ранее говорил президент России Владимир Путин. Как уточнил Максим Лискутов, продление маршрутов МЦД может коснуться Тульской, Ярославской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей, сопредельных с Москвой.

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#ржд
#владимир путин
#президент
#мцд
#правительство
#рф
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В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка
ТАСС: В Эфиопии будут производить автомобили Lada для африканского рынка
26 сентября 2023, 05:45

Фото: iStock/bruev

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что на территории страны планируется открытие производства российских автомобилей Lada для африканского рынка.
«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь «Автоваз» уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производиться в Эфиопии», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Посол добавил, что российские автомобили могут поставлять в Кению, Сомали, Судан и Южный Судан, и выразил надежду на скорейший запуск производства.

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#автомобили
#посол
#контракт
#автоваз
#россия
#африка
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Правительство намерено забирать деньги маркетплейсов на развитие «Почты России»
Решетников: Маркетплейсы могут обязать делать выплаты в пользу «Почты России»
26 сентября 2023, 00:53

Фото: iStock/JessAerons

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российское правительство рассматривает идею развивать «Почту России» с помощью денежных средств от маркетплейсов. Об этом пишет URA.RU.
«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — цитирует издание слова Решетникова в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

Соответствующая трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

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#правительство
#рф
#почта
#выплаты
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На Украине раскрыли сумму, поступившую в бюджет страны от продажи госимущества
Кабмин: Украина получила более $108 млн от продажи госимущества
26 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Liukov

В украинском правительстве сообщили, что от продажи госимущества в бюджет Украины за год поступило более $108 млн (четыре млрд гривен). Об этом говорится на официальном сайте кабмина Украины.
Уточняется, что эта сумма была получена с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

«За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов», — говорится в публикации.

Председатель Фонда госимущества Украины Александр Федоришин заявил, что ведомство планирует продажу санкционного имущества и активов большой приватизации для привлечения международных инвестиций и пополнения бюджета страны.

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#украина
#бюджет
#имущество
#продажа
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В России рухнули биржевые цены на топливо
BFM: В России рухнули биржевые цены на топливо
26 сентября 2023, 00:09

Фото: iStock/bizoo_n

Биржевые цены на топливо резко пошли вниз на фоне решения властей ограничить экспорт бензина и дизеля. Об этом пишет BFM.ru.
В публикации говорится, что стоимость бензина АИ-92 за неделю снизилась на 20,7%, АИ-95 - на 21,5%, дизельного топлива - на 18%.

Отмечается, что на АЗС, которые принадлежат независимым топливным компаниям, цены ещё долгое время будут оставаться высокими.

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#россия
#экономика
#азс
#топливо
#экспорт
#цены
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В Банке России оценили предложение Решетникова перейти к «китайской модели» экономики
ЦБ: «китайская модель» экономики приведёт к множественности курса рубля
25 сентября 2023, 20:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

Банк России заявил, что разделение валютного рынка и использование «мембраны» создаст риски для российской экономики. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центробанка.
Ранее министр экономики Михаил Решетников в ходе совещания в Совете Федерации предложил новый способ решения проблем с нестабильным курсом рубля. Согласно его предложению, следует перейти к так называемой «китайской модели», которая подразумевает некую «мембрану» между внешним и внутренним валютным рынком. При этом он уточняет, что курс рубля, в отличие от китайского юаня, должен оставаться единым, поскольку появление двух официальных курсов российской валюты пронесёт за собой ряд проблем.

Банк России также заявил, что использование «китайской модели» в российских условиях создаст множественность курсов, а также приведёт к негативным последствиям для всего финансового рынка. 

В Центробанке уточнили, что схема, предложенная Решетниковым, может быть использована в краткосрочной перспективе для устранения каких-то проблем, но она не должна капитально вводиться в российскую экономику. 

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#экономика
#россия
#китай
#банк россии
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В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков
25 сентября 2023, 19:13

Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Представители Троице-Сергиевой Лавры опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы планируемом производстве и экспорте колбасы, пива, досок для сёрфинга, вазелина, помады и энергетических напитков под брендом «Сергиев канон». Она не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Дело в том, что торговый знак, согласно международным нормам, регистрируют на широкий спектр товаров по классам продукции. Это не означает, что весь перечень планируют производить и поставлять за границу. 
«Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это обеспечение продуктами малоимущих семей в Московской области, воспитанников Варницкой гимназии, братии лавры и студентов Московской духовной академии», – рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.  
Товарный знак «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре» был зарегистрирован в 2014 году. Продукты производит социально ориентированная некоммерческая организация «Монастырская трапеза», учреждённая Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. 
 
Недавно лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии основного бренда. Новый товарный знак регистрируется для поставок монастырской продукции за рубеж.  Уже заключён первый контракт на поставку фирменного продукта – Посадского сбитня. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты изучат возможности поставки фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара.

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#сергиев посад
#экономика
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали побратимами
25 сентября 2023, 18:57

Фото: Минсельхозпрод МО

Побратимские отношения установлены между подмосковным Сергиевым Посадом и китайским городом Вэйхай. Церемония подписания соглашения прошла на Всемирном форуме городов-побратимов в КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом году Подмосковье планирует заключить четыре межмуниципальных соглашения – областные города станут побратимами с рядом китайских городов. Аналогичные документы уже подписали Ступино и Циндао, Мытищи и Дэчжоу. Планируется также заключить соглашение между Каширой и китайским городом Шоугуан», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Соглашение предполагает сотрудничество городов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Также муниципалитеты будут обмениваться квалифицированными специалистами. 
 
Кроме того, руководители городов будут поддерживать регулярные контакты для согласования вопросов сотрудничества, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.
 
Участниками международного мероприятии стали порядка 5 тыс человек – представители 40 стран. 
 
За последние 10 лет китайские партнёры привлекли в экономику области более 750 млн долларов, создали свыше 6 тыс рабочих мест. 

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#сергиев посад
#китай
#город
#подмосковье
#московская область
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Таиланд планирует внедрить карты «Мир» после визовых нововведений
25 сентября 2023, 18:45

Фото: iStock/Diy13

Таиланд надеется внедрить карты «Мир» после принятия визовых нововведений для россиян. Об этом заявил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
Он отметил, что в настоящее время оплата картами российской платёжной системы «Мир» пока недоступна в Таиланде, однако этот вопрос активно обсуждается.

Ранее Тапен заявил, что в Таиланде рассматривается возможность увеличения срока безвиза для россиян. Есть два варианта: с 30 дней либо до 60, либо до 90 дней. 

Напомним, что ранее Центробанк заявлял, что в текущем году оплата по российским картам «Мир» будет доступна в пяти-шести новых странах. С недавнего времени банковские карты доступны уже на Кубе и во Вьетнаме.

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#карта «мир»
#таиланд
#россия
#визы
#оплата
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Достижения.рф