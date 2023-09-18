Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что в настоящее время подорожавшие автомобили стали роскошью, а не простым средством передвижения.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что начавшийся в августе рост цен на автомобили продолжится и в сентябре. Уточняется, что машины стали дороже на 4 – 20%.
Сажин рассказал, что сейчас трудно определить дальнейшие цены на авто. Но эксперт уверяет, что ждать снижения стоимости точно не стоит, причём даже на отечественный автопром. В настоящее время представленные на рынке российские автомобили стоят от одного млн рублей, а цены на иномарки начинаются с двух млн рублей.
По словам эксперта, это связано с высокой стоимостью запчастей, а также нестабильным положением российского рубля. Однако Сажин в беседе с ОСН заявил, что исправить эту ситуацию можно только производством собственных комплектующих для авто.
Кроме того, автоэксперт отметил и рост цен на вторичном рынке. Это связано с тем, что автомобилисты пытаются найти альтернативу российским и китайским авто среди подержанных иномарок, которые, соответственно, растут в цене.
В заключение Сажин отметил, что при сохранении такой тенденции будет заметен полный отказ россиян от использования автомобилей. По мнению эксперта, все пересядут на общественный транспорт или каршеринговые авто.
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Сажин рассказал, что сейчас трудно определить дальнейшие цены на авто. Но эксперт уверяет, что ждать снижения стоимости точно не стоит, причём даже на отечественный автопром. В настоящее время представленные на рынке российские автомобили стоят от одного млн рублей, а цены на иномарки начинаются с двух млн рублей.
Кроме того, автоэксперт отметил и рост цен на вторичном рынке. Это связано с тем, что автомобилисты пытаются найти альтернативу российским и китайским авто среди подержанных иномарок, которые, соответственно, растут в цене.
В заключение Сажин отметил, что при сохранении такой тенденции будет заметен полный отказ россиян от использования автомобилей. По мнению эксперта, все пересядут на общественный транспорт или каршеринговые авто.
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Анастасия Чинкова