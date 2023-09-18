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Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения

Автоэксперт Сажин: рост цен на автомобили продолжится
18 сентября 2023, 19:25
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что в настоящее время подорожавшие автомобили стали роскошью, а не простым средством передвижения.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что начавшийся в августе рост цен на автомобили продолжится и в сентябре. Уточняется, что машины стали дороже на 4 – 20%.

Сажин рассказал, что сейчас трудно определить дальнейшие цены на авто. Но эксперт уверяет, что ждать снижения стоимости точно не стоит, причём даже на отечественный автопром. В настоящее время представленные на рынке российские автомобили стоят от одного млн рублей, а цены на иномарки начинаются с двух млн рублей.


По словам эксперта, это связано с высокой стоимостью запчастей, а также нестабильным положением российского рубля. Однако Сажин в беседе с ОСН заявил, что исправить эту ситуацию можно только производством собственных комплектующих для авто.

Кроме того, автоэксперт отметил и рост цен на вторичном рынке. Это связано с тем, что автомобилисты пытаются найти альтернативу российским и китайским авто среди подержанных иномарок, которые, соответственно, растут в цене.

В заключение Сажин отметил, что при сохранении такой тенденции будет заметен полный отказ россиян от использования автомобилей. По мнению эксперта, все пересядут на общественный транспорт или каршеринговые авто.

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#автомобили
#цены
#покупка
#экономика
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Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай 88 тыс тонн продукции агропрома
18 сентября 2023, 17:34

Фото: Istockphoto / Zerbor

Экспорт подмосковной продукции агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году составил около 88 тыс тонн. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он выступил на Международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Московской областью.
«Для Подмосковья Китай – главный торговый партнёр по общему объёму торговли и один из самых крупных – в сфере АПК. КНР находится на третьем месте по объёмам экспорта сельхозпродукции из региона. Так, в прошлом году Подмосковье поставило почти 88 тыс тонн такой продукции. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 19% или 300 млн долларов», – отметил Филимонов.
Представители деловых кругов и предприятий Московской области и провинции Шаньдун обсудили на конференции сотрудничество в сфере организации прямой поставки товаров по железнодорожному пути из Подмосковья в Китай.

Обсуждали и совместные проекты в науке и образовании, в том числе программы обмена научными сотрудниками и абитуриентами между странами. 
 
На мероприятии были подписаны меморандумы об установлении партнёрских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и аналогичной структурой провинции Шаньдун.  Соглашения позволят развивать ещё один канал расширения связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Китаем, наладить новые контакты и реализовывать совместные проекты.

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Каждый пятый банковский заемщик не может платить по кредиту вовремя
Специалист ОНФ Пожарская: порядка 10 млн россиян не справляются с кредитами
18 сентября 2023, 15:30

Фото: IStock/alexialex

Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такой законопроект уже согласовали в правительстве, теперь документ готовят ко второму чтению.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что сегодня каждый пятый россиянин не может справиться с кредитом.
«Сейчас приблизительно 10 миллионов человек, то есть каждый пятый заёмщик, не справляются со своими долгами по кредитам и по займам. Это в том числе ипотека, микрозаймы, займы, кредиты в кредитно-потребительских кооперативах», — сказала Пожарская.
Специалист подчеркнула, что на протяжении шести лет просрочка по кредитам в стране снижалась. Однако с 2021 года россияне снова столкнулись с трудностями.
«С 2014 по 2021 год просрочка медленно, но верно снижалась, несмотря на растущий уровень закредитованности. Но в связи с тем, что случилась пандемия, жёсткий локдаун, а затем появились негативные явления, в том числе в сфере экономики и финансов, связанные с СВО: санкции, уход компаний с российского рынка, огромное число людей, которые лишились работы, не могли выполнять обязательства по своим кредитам», — добавила эксперт.
Новая инициатива, по мнению, собеседницы, позволит повысить правовую защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре.
«В той модели, которая существует сейчас, многие заёмщики, столкнувшись с финансовыми проблемами или не справившись с обслуживанием долгов в силу разных причин, в том числе в силу низкой финансово-правовой грамотности, сами себя закабаляют. Они вынуждены сначала оплачивать штрафы и пени, поэтому на основную часть долго часто не остается денег», — отметила Пожарская.
К негативным явлениям рынка специалист также отнесла навязывание дополнительных услуг от банков и финансовых организаций. По её словам, многие из невыгодны для заёмщиков, но отказаться от них россияне зачастую не могут.

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#кредиты
#ипотека
#человек
#россияне
#штрафы
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Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума
18 сентября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/donfiore

Объем взаимной торговли России и США снизился в 11 раз и достиг показателя 277 миллионов долларов. Это абсолютный минимум с февраля 2022 года, когда начали вводиться жесткие антироссийские санкции.
В товарообороте России и США в настоящее время 90% составляют российские поставки, в то время как американский импорт из России сократился по итогам июля 2023 года до $36 млн. По данным Бюро переписей США (Census Bureau), основу экспорта из России в Соединенные Штаты составляют три группы товаров — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За 2023 год Россия поставила в США товаров на сумму около $3 млрд. Из них $2,5 млрд пришлись на эти три группы.

Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Единственной компанией в мире, которая занимается коммерческой реализацией типа урана с уровнем обогащения до 20%, является внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). 

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#сша
#россия
#топливо
#удобрения
#импорт
#поставки
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Австрийская компания Mondi продает свой последний бизнес в России
18 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto/svengine

Группа компаний Mondi из Австрии продает свой последний и самый крупный российский актив. Это АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое намеревается приобрести ООО «Сезар инвест».
Сумма сделки оценивается в 80 млрд рублей (примерно €775 по текущему курсу). По сообщению представителей австрийской фирмы, Федеральная антимонопольная служба РФ и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрили сделку на условиях, согласованных продавцом и покупателем.

Общая сумма покупки будет выплачена Mondi шестью ежемесячными траншами. После выплаты первых четырех частей до конца 2023 года по условиям договора право собственности на предприятие перейдет к компании «Сезар инвест». «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших в России производителей немелованной бумаги и тарного картона. На предприятии трудятся около 4,5 тысячи человек.

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#рф
#служба
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В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения
18 сентября 2023, 13:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество проектов импортозамещения, сопровождаемых подмосковным Мининвестом, в сентябре превысило 200. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье – на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения. Суммарный объём инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе почти 19 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева.
По словам зампреда, в 2023 году планируется реализовать 50 новых проектов. Инвестиции в них составят почти 49,5 млрд рублей, на предприятиях создадут около 4,3 тыс рабочих мест.  

Зиновьева добавила, что в этом году в Подмосковье реализовано уже 29 импортозамещающих инвестпроектов, а их общее число достигло 50. 

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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В России сократилось количество выданных автокредитов
АГНМ: в России наблюдается 2%-е снижение выдачи автокредитов
18 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/everydayplus

В России за август на 2% сократилось количество выданных автокредитов, по сравнению с показателями июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Уточняется, что в августе этого года было выдано 86,4 тыс. кредитов как на новые автомобили, так и на авто с пробегом. При этом, в июле, который стал рекордным с начала 2022 года по выдаче автокредитов, насчитывается 88,1 тыс. единиц. То есть наблюдается падение показателей на 2%. 

«Агентство городских новостей Москва» отметило, что наибольшее количество автокредитов в августе 2023 года было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. 

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что снижение количества выдаваемых автокредитов говорит о стабилизации ситуации на рынке, поскольку в целом за год наблюдался рост. Он связан в первую очередь с увеличением продаж автомобилей, поставляемых из дружественных стран, например, из Китая. Выросло количество и продаваемых авто с пробегом. Кроме того, в этом году была возобновлена госпрограмма льготного автокредитования. 

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#автомобили
#кредит
#рост
#снижение
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«Трещит по швам»: экс-премьер Украины Азаров рассказал о состоянии экономики страны
Азаров: экономика Украины напоминает зомби, живущего за счёт денег Запада
18 сентября 2023, 10:32

Фото: iStock/Andrii Atanov

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал украинскую экономику зомби, который проявляет признаки жизни лишь от финансовой поддержки западных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время наблюдается очень медленный рост ВВП, Международный валютный фонд давит на гривну, что может привести к девальвации, растёт госдолг страны, а бюджет Украины на фоне финансовой помощи Запада продолжает оставаться дефицитным. 

Кроме того, Азаров сообщил, что Украине не хватает свыше шести миллиардов долларов, которые должны пойти на выплаты украинским военнослужащим. При этом, в рядах ВСУ находятся и солдаты из Польши, семьям которых Киев также обещал выплатить компенсацию. 

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#экономика
#украина
#дефицит
#долги
#помощь
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В России продолжают дорожать автомобили
18 сентября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/mesteban75

Рост цен на автомобили, начавшийся в августе на фоне ослабления рубля и увеличения утилизационного сбора, продолжился и в сентябре. По оценкам дилеров, увеличение цены в среднем составило от 4%, в случаях с отдельными моделями доходя до 20%.
Как сообщает «Коммерсант», рекомендованные розничные цены выросли у 127 различных комплектаций. Для сравнения — в июле таких было всего 52. Причем участники рынка говорят, что компании еще не переложили все новые расходы в цены и пока еще могут их сдерживать. Также действуют и прежние скидочные программы. Это говорит о том, что цены на автомобили неизбежно будут расти.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявлял, что у правительства есть четкие договоренности с представителями автомобилестроения о недопустимости необоснованного завышения цен. Но на фоне волатильности рубля и увеличения утилизационного сбора цены будут продолжать расти, считают дилеры. Особенно это коснется машин, ввозимых по параллельному импорту, так как китайские бренды, наладившие официальные дилерские сети, проводят более сдержанную ценовую политику.

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#автомобили
#денис мантуров
#цены
#расходы
#компании
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«Известия»: Продажу нелегального табака обнаружили в 17 регионах России
18 сентября 2023, 07:54

Фото: iStock/FabrikaCr

Организация «Общественная потребительская инициатива» попросила Минпромторг, МВД и Генпрокуратуру России роверить бизнес по продаже табачных изделий сразу в 17 регионах России, где было выявлено 16,5 тысяч случаев нелегального оборота сигарет. Об этом в понедельник, 18 сентября, пишет газета «Известия».
По информации издания, речь идёт о таких субъектах Федерации, как Москва, Московская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская и другие области.

Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», полученным в ходе исследования по маркировке таьачной продукции, самая большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%. Около 20% от общего объёма контрафакта составляют подделки под российских производителей, а остальное (30%) — это контрабанда из других стран.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Меры такого регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.

Теперь производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года. Будет также установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.

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#торговля
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#сигареты
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