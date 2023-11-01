Автоконцерны попросили помощи у властей из-за проблем с доставкой авто в салоны

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Российские автоконцерны АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились к Минтранс и Минпромторг с просьбами разрешить ситуацию с повышением цен на доставку готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что проблемная ситуация возникла из-за недостатка автовозов, которые осуществляют доставку готовых автомобилей в места их продажи, а также сложней с ввозом такого транспорта по параллельному импорту. Кроме того, оказывает влияние и дефицит водителей автовозов. В результате этого возникло двукратное повышение цен на логистику.
Так, Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ) с 1 ноября пришлось ввести надбавку к стоимости автомобилей в размере 50 тысяч рублей. Такая мера принята, чтобы частично компенсировать достатку авто до дилерских центров.
В «Соллерс» также добавили, что россияне могут приобрести автомобили без надбавки к цене, заказав их непосредственно с завода. Но в таком случае придётся ждать машину от трёх до шести месяцев.
В компании АвтоВАЗ подтвердили повышение цен на логистику. В настоящее время автопроизводитель рассматривает варианты компенсации таких затрат. Но пока не уточняется, ожидается ли подорожание моделей этой российской марки.
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Так, Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ) с 1 ноября пришлось ввести надбавку к стоимости автомобилей в размере 50 тысяч рублей. Такая мера принята, чтобы частично компенсировать достатку авто до дилерских центров.
В компании АвтоВАЗ подтвердили повышение цен на логистику. В настоящее время автопроизводитель рассматривает варианты компенсации таких затрат. Но пока не уточняется, ожидается ли подорожание моделей этой российской марки.
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Анастасия Чинкова