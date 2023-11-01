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Автоконцерны попросили помощи у властей из-за проблем с доставкой авто в салоны

«Соллерс» и АвтоВАЗ обратились в ведомства из-за дефицита автовозов
01 ноября 2023, 20:10
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Российские автоконцерны АвтоВАЗ и «Соллерс» обратились к Минтранс и Минпромторг с просьбами разрешить ситуацию с повышением цен на доставку готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что проблемная ситуация возникла из-за недостатка автовозов, которые осуществляют доставку готовых автомобилей в места их продажи, а также сложней с ввозом такого транспорта по параллельному импорту. Кроме того, оказывает влияние и дефицит водителей автовозов. В результате этого возникло двукратное повышение цен на логистику.

Так, Ульяновскому автомобильному заводу (УАЗ) с 1 ноября пришлось ввести надбавку к стоимости автомобилей в размере 50 тысяч рублей. Такая мера принята, чтобы частично компенсировать достатку авто до дилерских центров.


В «Соллерс» также добавили, что россияне могут приобрести автомобили без надбавки к цене, заказав их непосредственно с завода. Но в таком случае придётся ждать машину от трёх до шести месяцев.

В компании АвтоВАЗ подтвердили повышение цен на логистику. В настоящее время автопроизводитель рассматривает варианты компенсации таких затрат. Но пока не уточняется, ожидается ли подорожание моделей этой российской марки.

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#цены
#дефицит
#автоваз
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Евросоюз заполнил украинские хранилища избытком своего газа
FT: ЕС заполнил все свои хранилища газа, поэтому начал использовать украинские
01 ноября 2023, 19:41

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) переполнены, поэтому компании начали использовать украинские мощности. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что большое количество европейских хранилищ подходят к пиковому заполнению, некоторые уже переполнены. В связи с этим компании начали хранить избыток газа на Украине. По данным «Нафтогаза», в украинских хранилищах размещается уже два млрд кубометров газа. 

По состоянию на 30 октября украинские ПХГ заполнены на 38,29%, поскольку страна не использует столько газа, на сколько рассчитаны хранилища. Европейские же хранилища заполнены уже на 99,24%, но закачка газа в них продолжается. 

Также уточняется, что поставщики из Европы приняли решение о хранении газа на Украине из-за крайне выгодных условий. Так, в стране довольно низкие тарифы, поставщики освобождаются от таможенных пошлин на срок в три года, а сами ПХГ располагаются глубоко под землёй и удалены от зоны проведения спецоперации. 

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#евросоюз
#украина
#хранение
#тарифы
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Аналитик Кабаков назвал повышение ставки оправданным
01 ноября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков объяснил, что с учётом нынешней инфляции повышение ключевой ставки является оправданным.
«Повышение ключевой ставки абсолютно оправдано с учётом инфляции, которую мы наблюдаем. Темпы инфляции в диапазоне тех же самых 15%. Тем не менее, хоть повышай ключевую ставку, хоть не повышай, всё равно будет происходить и рост инфляции, и повышение ставки будет оказывать очень слабый эффект без структурных изменений в экономике и действий, связанных с перенастройкой экономической системе страны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кабаков.

Ранее депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.

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#экономика
#россия
#ставка
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Депутат Фёдоров заявил о двух основных путях борьбы с инфляцией
01 ноября 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/Mongkol Onnuan

Депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров заявил, что бороться с инфляцией можно с помощью повышения процентной ставки или её обнуления.
«Для решения проблемы инфляции надо или уменьшить деньги, что делает ЦБ, или увеличить товары. Особенность РФ в том, что она производит в среднем за 30 лет товаров в два раза больше, чем потребляет с мирового рынка, а разницу направляет в валютные резервы. Бороться с инфляцией можно двумя путями – повышать процентную ставку, что приведёт к удорожанию импорта товаров, или обнулять процентную ставку, запускать механизм увеличения импорта», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

Последний вариант, по словам парламентария, приведёт к необходимости повышения доходов людей и созданию условия для мощных национальных инвестиций. Кроме того, обнуление процентной ставки приведёт к национальному капиталу, и, возможно, к реформе по национализации власти.

При этом, Фёдоров назвал ещё одну особенность экономики России: в ней нет национальных инвестиций, а есть лишь импортные.

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#деньги
#рф
#цб
#инфляция
#ставка
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Глава «Газпрома» Миллер: Запад ожидает дефицитный газовый рынок
01 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto/NiseriN

Сейчас происходит трансформация мирового газового рынка, отношения между поставщиками и потребителями газа деформируются. При этом рынок газа сегодня нестабилен, а для стран Запада он останется «узким».
Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Он также отметил, что объем спроса на газ в ближайшие десятилетия будет неуклонно расти. А пути развития газового рынка будут теперь определяться в новых мировых экономических центрах — странах Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона. В тех странах, с которыми Россия динамично строит и развивает свои отношения.

Миллер в свете сказанного также напомнил о старте поставок газа в Узбекистан. Это стало сигналом мировому газовому рынку о том, что вектором, определяющим динамику роста потребления голубого топлива теперь будет интенсивикация отношений между странами Евразии.

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#россия
#газ
#газпром
#узбекистан
#отношения
#рынок
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В России хотят ввести ограничение на вывоз золота из страны
Замглавы Минфина Моисеев: ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами из РФ
01 ноября 2023, 17:36

Фото: iStock/bodnarchuk

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе парламентского обсуждения законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж.
Он отметил, что нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету, а концентрат металла, как правило, перевозится под видом лома или отходов. 

По словам замминистра Минфина, в России предпринимается ряд мер, которые позволят избежать незаконного оборота золота. В первую очередь речь идёт о законопроекте, который предусматривает ужесточение ответственности за нелегальный аффинаж, то есть очистку металлов от примесей. 

Кроме того, разрабатывается система маркировки золота, которая позволит отслеживать нелегальную транспортировку металла. Введение этих мер позволит существенно снизить незаконный вывоз драгоценного металла за пределы России.

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#золото
#минфин
#россия
#граница
#экспорт
#экономика
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Газпром обсуждает сотрудничество со странами Средней Азии на ближайшие 15 лет
Газпром обсуждает работу с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном на 15 лет
01 ноября 2023, 15:36

Фото: iStock/Max Zolotukhin

«Газпром» ведёт переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией о сотрудничестве на ближайшие 15 лет. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума сообщил глава российской энергетической компании Алексей Миллер.
Он отметил, что сотрудничество с этими странами ведётся уже не одно десятилетие, поэтому уже имеется опыт в реализации совместных проектов. 

Также Миллер отметил, что рассматривается расширение газотранспортных магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр» на территории Казахстана. 

Кроме того, глава «Газпрома» подчеркнул, что переговоры, проходящие в рамках форума, направлены на подписание меморандума. Его цель заключается в том, чтобы в следующем году подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества. 

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#газпром
#сотрудничество
#казахстан
#узбекистан
#переговоры
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Второй энергоблок БелАЭС введён в промышленную эксплуатацию
Минэнерго: в промышленную эксплуатацию приняли второй энергоблок БелАЭС
01 ноября 2023, 14:33

Фото: iStock/Wlad74

В Белоруссии ввели в промышленную эксплуатацию второй энергоблока БелАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго страны.
Отмечается, что приёмочная комиссия во главе с председателем заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

Отмечается, что решение о запуске было принято после разрешения со стороны надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также после принятия лицензии от МЧС. 

В ведомстве подчеркнули, что перед запуском была проведена проверка готовности технологических систем, оборудования и систем безопасности, подготовленности работников, а также ​осуществлён ядерный надзор. 

​В настоящее время блок запущен на ​номинальной мощности. Он уже выработал более двух миллиардов кВтч электроэнергии. 

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#аэс
#белоруссия
#энергетика
#лицензии
#мчс
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В Минфине рассказали о последствиях введения ограничений на импорт алмазов
Минфин РФ: запрет на импорт алмазов из РФ исказит рынок и ударит по населению
01 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Санкции против России, которые затронут импорт российских алмазов, сильно исказят рынок, что ударит по уязвимым слоям населения. Об этом сообщается на сайте Минфина России.
Россия направила письмо участникам Кимберлийского процесса, в котором говорится о том, что введение ограничений перечеркнёт все, чтобы было достигнуто за время действия организации (2000 год). Это повлечёт за собой серьёзные негативные последствия. 

Если Запад в новом, 12 пакете антироссийских санкций, введёт запрет на импорт российских алмазов, это негативно скажется как на рыночной ситуации, так и на уязвимых слоях населения. 

Кимберлийский процесс был начат в 2000 году. Целью организации, которая объединяет 80 государств, стала борьба с нелегально добываемыми алмазами, средства о продажи которых идут на финансирование террористических группировок. 

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#санкции
#импорт
#россия
#запрет
#запад
#минфин
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Бизнесмен Авен заявил, что инвестировал миллиарды на Западе «по ошибке»
Bloomberg: бизнесмен Авен назвал миллиардные инвестиции в страны Запада ошибкой
01 ноября 2023, 13:50

Фото: iStock/peshkov

Совладелец Альфа-банка Пётр Авен заявил, что инвестиции в западные страны были ошибкой, за что против него ввели санкции и заблокировали активы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Эти слова Авен произнёс в июле 2022 года, в ходе трёхчасового допроса в аэропорту Лондона, перед отъездом в Прибалтику. На вопрос полицейских о том, зачем бизнесмен при такой позиции инвестировал миллиарды на Западе, он ответил, что сделал это по ошибке. 

Также Авен был недоволен введёнными против него санкциями, заявив, что западные политики в равной степени виноваты в сложившейся ситуации, как и российские, которых они постоянно обвиняют. 

При этом, латвийские власти приняли американские санкции против бизнесмена как сигнал к тому, чтобы проверить обоснованность получения Авеном гражданства Латвии. При этом сам предприниматель считает, что ему не угрожает лишение паспорта прибалтийской страны. 

Такой же позиции придерживается и бизнесмен Михаил Фридман, который из-за санкций покинул Великобританию и уехал в Израиль. С началом в стране вооружённого конфликта, предприниматель вернулся в Россию, но заявил, что вновь будет жить в Израиле, когда там закончится война. 

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#инвестиции
#европа
#санкции
#предприниматель
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