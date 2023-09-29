«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге

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Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.
Максим Соколов подчеркнул, что хотя запуск производства второй модели может быть реализован в текущем году, это потребует дополнительных настроек в схемах сотрудничества. Он также отметил, что достигнутые договоренности будут реализованы через изменение юридической формы сотрудничества, что может занять некоторое время.
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