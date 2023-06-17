«АвтоВАЗ» рассматривает возможность привлечения труда заключенных

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Президент «АвтоВАЗ»: компания рассматривает возможность привлечения труда заключенных
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся с 14 по 17 июня, президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил о рассмотрении компанией возможности задействования заключенных в качестве рабочей силы, передает РИА Новости. Он отметил, что компания сталкивается с нехваткой кадров, особенно в Тольятти и Самарской области, и планирует использовать различные средства для привлечения примерно 4 тысяч человек на производственные площадки в Тольятти в следующем году с целью увеличения объемов производства.
В интервью РБК Соколов уточнил, что число привлекаемых заключенных может составить порядка ста или двухсот человек.
Компания «АвтоВАЗ» имеет производственные мощности в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Отметим, что в середине предыдущего года французская компания Renault передала свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в собственность государства Российской Федерации. На данный момент ассортимент марки «АвтоВАЗ» включает четыре линейки моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было реализовано 188,6 тысячи автомобилей под этим брендом, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом.
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В интервью РБК Соколов уточнил, что число привлекаемых заключенных может составить порядка ста или двухсот человек.
Компания «АвтоВАЗ» имеет производственные мощности в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Отметим, что в середине предыдущего года французская компания Renault передала свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в собственность государства Российской Федерации. На данный момент ассортимент марки «АвтоВАЗ» включает четыре линейки моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было реализовано 188,6 тысячи автомобилей под этим брендом, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом.
Артем Кузьмин