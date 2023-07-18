Автозапчасти подорожали на 5% сразу после падения рубля

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В июле автозапчасти в России подорожали на 5% после падения рубля, передает Fit Service.
Овчинникова отметила, что стоимость некоторых позиций не возросла, но по ряду популярных моделей рост оказался высоким. К примеру, воздушные фильтры и тормозные колодки для автомобиля Hyundai Solaris возросли в цене на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio — на 9%.
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Дана Игумнова