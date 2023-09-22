Азаров: Затяжной военный конфликт добьет экономику Украины

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Затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Такое заявление сделал экс-премьер Украины в личном телеграм-канале.
«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше не способную существовать без западных вложений», — заявил политик.Бывший премьер-министр добавил, что Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. По мнению Азарова, такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.
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Алина Юрчак