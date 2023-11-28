Балашихинский производитель медицинских инструментов увеличил объём производства на 75%

Фото: Мининвест МО
Один из ведущих российских производителей медицинских изделий повысил объём производства продукции на 75%. Компания из Балашихи «Минимально инвазивные технологии» увеличила свою рыночную долю после ухода крупных иностранных конкурентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания разрабатывает, изготавливает и реализует медицинские инструменты и оборудование для малоинвазивных операций под контролем телекоммуникационного рентгеновского оборудования, ультразвука и эндоскопии. Сейчас она выпускает порядка 7 тыс каталожных номеров изделий. Они пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке и за рубежом», – говорится в сообщении.Кроме того, продукция компании позволяет заменять изношенные компоненты для всех основных марок импортного оборудования, которое медучреждения приобрели ранее.
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Лора Луганская