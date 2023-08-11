Балицкий: новая олигархия в Запорожской области приветствоваться не будет

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе «новая олигархия» приветствоваться не будет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Балицкого, регион не спешит отдавать собственность в частные руки. Он также отметил, что на данный момент единственный гарант в Запорожской области — это государство.
Напомним, врио губернатора Запорожской области заявил, что власти региона подготовили свою программу развития области на десять лет.
Ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.
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Напомним, врио губернатора Запорожской области заявил, что власти региона подготовили свою программу развития области на десять лет.
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Екатерина Коршунова