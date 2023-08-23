Банк БРИКС заявил, что доллар останется «запрограммированной» в его ДНК валютой

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Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов БРИКС, доллар остается валютой, «запрограммированной» в ДНК банка. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Ранее глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.
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Екатерина Коршунова