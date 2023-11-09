Банк-Фора и БЖФ Банк объявили о заморозке вкладов своих клиентов

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В БЖФ Банке сообщили, что временно приостанавливают выплаты по вкладам и счетам физических лиц во исполнение приказа президента.
Baza пишет, что банки ссылаются на указ президента от 2 ноября 2023 года № 819, текст которого отсутствует на сайте президентской администрации.
На официальных банковских сайтах сказано, что средства на счетах физических лиц, которые превышают 1 миллион 400 тысяч рублей, будут автоматически переведены в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».
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В Банке Фора объяснили, что «банк, как учреждение, обеспечивающее выполнение банковских и финансовых операций, переходит на особый режим работы с 13 ноября».
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Мария Фирсова