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Банк России до конца года не будет ограничивать полную стоимость кредита

16 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/alexialex

Центробанк не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и некоторым видам займов до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Уточняется, что ограничения не дают ПСК превышать 292% годовых или среднерыночное значение ПСК по определённым категориям.

Принятые меры позволят кредиторам подстраивать ставки по кредитам, займам, депозитам к увеличению значений ключевой ставки. Кроме того, это позволит избежать проинфляционных рисков.

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#кредиты
#банк россии
#ограничения
#ключевая ставка
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Доллар на Мосбирже упал до 94,67 рублей
16 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Торги на Московской бирже завершились падением доллара до 94,67 рублей. Об сообщает РИА Новости.
Курс евро на Мосбирже снизился до 103,2 рублей.

До этого, на 16:32 по московскому времени курс доллара уже падал на 2,77 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.

Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.

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#доллар
#евро
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#курс
#экономика
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Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома или в госбанке
16 августа 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что сейчас свои сбережения, валюту лучше хранить в наличном виде.
При этом, специалист отметил, что хранить деньги лучше либо дома, либо в государственном банке.

«Преимущество хранения валюты в наличных –не надо идти в банк и снимать деньги с банкомата (особенно, когда речь идет о крупной сумме денег). Не надо опасаться, что банк лопнет и деньги пропадут. Именно поэтому многие россияне до сих пор предпочитают держать доллары и евро дома. <…> Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Хазанов.

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#деньги
#россияне
#сбережения
#рекомендации
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Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей
16 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/SSV-Photo

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.
Падает и евро, он близится к отметке в 103 рубля. 

На 16.32 по московскому времени курс доллара падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.

Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.

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#доллар
#биржа
#валюта
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Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара
16 августа 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/prim91

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что из-за повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают, поскольку растут выплаты.
«От повышения курса доллара, сейчас уже на 1,7%, напрямую доходы россиян не падают, потому что при этом растут выплаты. ВПК работает как не в себя, в регионы сейчас заливается много денег, и, если посмотреть статистику, то ВВП в этом году вырастет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.

В то же время, он назвал рост доллара сейчас опасным из-за непроизводительного ВВП, который впоследствии создаёт схему «товар-услуга».

До этого частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил резкое повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых. Он отметил, что такие оперативные действия ЦБ РФ могут помочь сдержать ослабление рубля и со временем его нормализовать.

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#цб рф
#ввп
#доходы
#рубль
#экономика
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FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля
16 августа 2023, 17:01

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

В среду, 16 августа, президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством меры по усилению валютного контроля. Это стало необходимым после того, как повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 350 процентных пунктов — до 12% — не привело к укреплению рубля.
О подготовке к проведению такого совещания сообщает издание Financial Times. Осведомленные источники полагают, что на встрече будет обсуждаться предложение министерства финансов обязать экспортеров часть валютной выручки конвертировать в рубли. При этом необходимо учитывать, что значительная часть этой выручки находится за рубежом.

Ведомство предлагает сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии.

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#лицензии
#владимир путин
#совещание
#рубль
#валюта
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Генерал-лейтенант Гуляев: МО РФ выделило свыше 400 млн рублей предприятиям ОПК
16 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/gopixa

Министерство обороны России вручило предприятиям ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Предприятиям были вручены девять контрактов, благодаря которым в ВС РФ поступят свыше 2 500 единиц нового вооружения и военной техники, а также более 1 800 000 средств для поражения объектов противника.

Ранее сообщалось, что в ходе форума «Армия-2023» заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, почему контрнаступление ВСУ не имело успеха. По его словам, это связано с превосходством российской армии над украинской. За время проведения СВО Вооружённым силам России удалось приобрести необходимые навыки, которые позволяют успешно справляться даже с иностранной техникой, которая имеется в распоряжении ВСУ.

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#контракт
#предприятия
#оборона
#минобороны рф
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В Волоколамске откроют импортозамещающее производство мясных полуфабрикатов
16 августа 2023, 15:49

Фото: Istockphoto / Maksymenko Nataliia

В Волоколамске появится предприятие по производству мясных полуфабрикатов. Земельный участок под проект инвестор получил по программе «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участок передан ООО «Раздолинка». Объём инвестиций в создание нового мясоперерабатывающего комплекса в Волоколамске составит 150 млн рублей. На предприятии создадут около 120 рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 2026 год. Мощность производства составит 30 тыс тонн продукции в год.
 
Предполагается, что производственно-складской комплекс будет производить разнообразные фарши, котлеты, фрикадельки, гуляши, колбаски, рулеты и другую продукцию для широкого круга потребителей.
 
Это ещё одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе. Благодаря правительственной мере поддержки компания получила земельный участок площадью 2,9 га. Площадь застройки составит 3 тысячи кв м. 
 
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#подмосковье
#московская область
#экономика
#волоколамск
#производство
#мясо
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Американский эксперт раскрыл реальную цель западных санкций
Экономист Вольф: Запад планировал санкции с целью подчинения России
16 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Vladimir18

Целью антироссийских санкции было ослабить и подчинить Россию Западу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе», - прокомментировал ситуацию Вольф.

По мнению эксперта, западный план потерпел поражение в том числе потому, что России удалось грамотно выстроить экономические отношения со странами, которые не входит в Североатлантический альянс, такими как: Индия, Китай и Бразилия. 

Ранее журналист Джордж Гловер заявил, что Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали. По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

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#санкции
#россия
#экономика
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Россия улучшила свое благосостояние за последний год, в то время как западные страны обнищали
BI: Россия заработала миллиарды, а Запад обнищал на триллионы
16 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Mihrzn

Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали, пишет журналист Джордж Гловер для Business Insider.
«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Гловер.

По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

Стоит вспомнить, что на протяжении последних полутора лет страны Запада упорно старались разрушить экономику РФ, но, в итоге, сами потерпели сокрушительное поражение. 

Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. В настоящее время, на высоком уровне решается вопрос о проведении расчетов в рублях и создания для этого соответствующего механизма.

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#экономика
#россия
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#европа
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