Банк России до конца года не будет ограничивать полную стоимость кредита

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Центробанк не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и некоторым видам займов до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Принятые меры позволят кредиторам подстраивать ставки по кредитам, займам, депозитам к увеличению значений ключевой ставки. Кроме того, это позволит избежать проинфляционных рисков.
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Анастасия Чинкова