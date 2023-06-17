Банк России планирует запустить биоэквайринг в 2023 году

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Оплата в магазинах станет доступной при помощи технологии распознавания лица
Первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в этом году Центробанк планирует запустить биоэквайринг, сообщает ТАСС.
По ее словам, у людей появится возможность оплачивать покупки в магазинах до конкретных сумм при помощи технологии распознавания лица. Она также отметила, что такую технологию можно будет распространить во всех торговых сетях по всей стране.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о расширении географии использования системы быстрых платежей.
«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий», — рассказала Скоробогатова.
Напомним, в этом году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Этот форум считается самым крупным в России.
Ранее «Радио 1» сообщало о расширении географии использования системы быстрых платежей.
Екатерина Коршунова