Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых

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Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе.
Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
Напомним, в июле Банк России начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт, что было сделано с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. В августе регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка была повышена на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых.
Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев сообщил, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.
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Напомним, в июле Банк России начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт, что было сделано с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. В августе регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка была повышена на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых.
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Екатерина Коршунова