Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Банк России продлил до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Сообщается, что для лиц, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта прошлого года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, при условии, что ранее такая возможность не была использована.
Остальные денежные средства по-прежнему можно получить в рублях. По информации ЦБ, средства, которые размещены после 9 сентября прошлого года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Напомним, депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.
Читайте также:
Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты
В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России
Центробанк озвучил новые правила выдачи наличной валюты
Остальные денежные средства по-прежнему можно получить в рублях. По информации ЦБ, средства, которые размещены после 9 сентября прошлого года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Читайте также:
Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты
В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России
Центробанк озвучил новые правила выдачи наличной валюты
Екатерина Коршунова