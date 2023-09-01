Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

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С 1 сентября Банк России ужесточил свои правила по выдаче потребительских кредитов, увеличив надбавки к коэффициентам риска, связанным с такими кредитами. Это решение было принято советом директоров регулятора еще в июне текущего года, передает РИА Новости.
«С 1 сентября 2023 года Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребительских кредитов. Этот шаг направлен на накопление макропруденциального капитала и повышение устойчивости банков в условиях возможного увеличения потерь от потребительских кредитов», — говорилось в заявлении регулятора.Центральный банк отмечал, что в 2022 году макропруденциальный буфер капитала для необеспеченных кредитов, который составлял 5,8% от объема портфеля, был снижен в целях поддержки банков и помощи заемщикам в реструктуризации кредитов, пострадавших от санкций. Однако на данный момент банки имеют всего лишь 1,2% от портфеля в качестве резерва на случай «черных дней», при этом задолженность по таким кредитам быстро нарастает.
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Артем Кузьмин