Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых

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Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля.
Ранее доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке. В пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.
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