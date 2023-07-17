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Банки могут подать документы на субсидию через портал госуслуг Подмосковья

17 июля 2023, 10:37

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На портале государственных и муниципальных услуг можно получить услугу субсидирования аккредитованным кредитным организациям.

Банки, предоставляющие услугу льготного кредитования представителям малого и среднего бизнеса региона, не получают часть прибыли, поэтому государство поддерживает эти банки в виде предоставления субсидий, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-услуга предназначена для банков, которые предоставляют кредиты по льготной ставке малому и среднему бизнесу. На региональном портале нужно подать документы в электронном виде и дождаться перечисления денежных средств. Услугой можно воспользоваться, если банк ранее уже получил положительное решение о предоставлении субсидии от государства«, — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.


Оформить заявку на предоставление субсидии можно на региональном портале госуслуг. Заявка рассматривается 7 рабочих дней.

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#Онлайн-услуга
#льготное кредитование
#госуслуги
#субсидия
#выплата
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Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю
17 июля 2023, 12:37

Фото: sarymsakov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко в разговоре с «Радио 1» отметил, что приостановка сделки – это предмет торга. Предполагается, что после заявления Кремля России могут быть предложены новые условия.
«Это предмет торга, сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — сказал Дмитрий Потапенко.
Напомним, в рамках договорённостей предполагалось, что будет разблокирован экспорт российского продовольствия и удобрений,  а также переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По мнению экономиста, в рамках новых договоренностей России предложат не вернуть SWIFT банку, а создать дочернюю организацию за границей.

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#зерновая сделка
#Россия
#договор
#Дмитрий Потапенко
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Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с 1 июля 2024 года
17 июля 2023, 12:10

Фото: iStock/Chepko

Регулируемые цены на газ в России повысят в июле 2024 и 2025 годов на 8 процентов. Об этом сообщает ФАС.
Федеральная антимонопольная служба повысит цены на газ в России с 1 июля 2024 года на 8% и на такой же процент с 1 июля 2025 года.

Отмечается, что индексация регулируемых цен на газ будет лишь на один процент выше прогнозируемой инфляции. По данным минэкономразвития, инфляция в 2024 и 2025 году составит семь процентов.

При этом в 2023 году цены на газ не менялись, однако в 2022 году зафиксировано несколько повышений в июле и декабре. Уточняется, что общий рост тарифов для промышленности с начала 2022 года ко второй половине 2025 года составит около 33%, а для населения — более 30%.

Напомним, в начале этого месяца в ФАС сообщали, что изменение оптовых цен на газ ​плановое.

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#газ
#ФАС
#экономика
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Брынцалов: в Подмосковье реализуют 150 проектов импортозамещения на 130 млрд рублей
17 июля 2023, 11:31

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы, депутат Игорь Брынцалов выступил перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер начал доклад с благодарности предпринимателям.
«С самого начала спецоперации бизнес Реутова активно включился в сбор и отправку гуманитарной помощи. За это время её общий вес составил почти 500 тонн. Это и вещи первой необходимости, и лекарства, и продукты, и автомобили, и генераторы», – сказал спикер.
Брынцалов выделил в числе приоритетных направлений работы Мособлдумы помощь бизнесу. 
«Мы сосредоточились на поддержке наших компаний, развитии импортозамещения. На областном уровне утвердили перечень видов деятельности, приняли закон о предоставлении земли в аренду за 1 рубль под такие проекты. Всего сейчас в области на сопровождении находится 150 проектов с объёмом инвестиций 130 млрд рублей. Ввели налоговые льготы для ИТ-компаний. Для ряда региональных компаний на 50% уменьшили ставку по налогу на имущество», – перечислил Брынцалов.
 Он подчеркнул, что все разработанные на федеральном и на региональном уровнях меры поддержки – результат совместных встреч и открытого диалога власти с бизнесом. 
 
Принятые законы и решения дают результат на региональном уровне. Брынцалов отметил, в Подмосковье насчитывается уже около 450 тыс предприятий малого и среднего бизнеса. Это второй показатель в России. Регион – лидер по числу индустриальных парков, которых уже 67, и особых экономических зон – их в области пять.
 
Проделанная работа благоприятно сказалась и на экономике Реутова.
«За прошедший год удалось создать 1 550 рабочих мест, а общий объём инвестиций в округе превысил 23 млрд рублей», – подчеркнул парламентарий.
По его оценке, самый сложный стрессовый период пройден, а рост ВВП страны по итогам 2023 года может составить около 2%. 

Парламентарий в своём докладе также поделился планами. Это и запуск четвёртой линии Московских центральных диаметров, и ремонт дорог. Все эти решения, по его словам, помогут жителям и бизнесу.

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#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#экономика
#бизнес
#Реутов
#импортозамещение
#Московская область
#Подмосковье
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Курс евро поднялся выше 102 рублей
17 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/HJBC

По состоянию на 09:21 (мск) стоимость валюты выросла на 0,86% и достигла 102,08 рублей. Это случилось впервые с 6 июля.
В дальнейшем курс евро опустился ниже 102 рублей на Московской бирже. Доллар вырос на 0,79% до 90,77 рублей, юань — на 0,21% (12,647 рублей).

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что на следующей неделе возможно укрепление рубля по отношению к американской валюте, однако не более, чем на 1 рубль.

«Я не вижу изменений в текущей ситуации, которые влияют на отношения рубля и доллара. Видимо, на следующей неделе останутся такие же курсовые соотношения. Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля по отношению к доллару, но не более чем на 1 рубль, а максимум на 50 копеек», — прокомментировал в беседе с RT Беляев.
При этом, он подчеркнул, что такая ситуация возможна лишь при условии, что в информационную сферу не будет поступать вбросов.

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#валюта
#курс евро
#Московская биржа
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В России повысят лимит переводов самому себе
17 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/StockerThings

Госдума приняла решение о повышении лимита переводов между своими счетами без комиссии до тридцати млн. руб. в месяц. Об этом сообщают «Известия».
«Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн. руб. в месяц. По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счёта на счёт в пределах этого порога», — говорится в публикации.

Новые правила не коснутся переводов, совершающихся гражданами непосредственно в отделении, и отправки денежных средств с карты на карту. ГД РФ приняла этот закон в первом чтении с порогом 1,4 млн. руб. 

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#Госдума
#лимит
#переводы
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Эксперт рассказала об уникальности новой купюры номиналом 100 рублей
16 июля 2023, 21:51

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Новая сторублёвая банкнота имеет несколько преимуществ перед своей прошлой версией. Об этом рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Шалагинова в интервью Life.ru.
Во-первых, купюра имеет новый дизайн. На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, здание МГУ на Воробьёвых горах, Останкинская телебашня и другие объекты столицы. А на обратной стороне – мемориал Советскому Солдату в Ржеве и карта России с новыми территориями.

Во-вторых, банкнота обладает более высокой устойчивостью к загрязнениям и, как следствие, имеет более долгий срок службы. Также, из-за отсутствия лишних пятен и потёртостей она лучше воспринимается банкоматами, счётными машинами, детекторами банкнот и другой техникой.

И, в-третьих, купюра изготовлена из плотной хлопковой бумаги с защитными волокнами, поэтому на ощупь она напоминает пластмассу. 

Шалагинова также уточнила, что старые купюры не списываются и продолжают свою работу.

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#купюра
#деньги
#экономика
#Россия
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Доли компаний Danone и "Балтика" временно передаются Росимуществу
16 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В октябре прошлого года французский производитель молочных продуктов Danone сообщил о желании покинуть российский рынок. Инвесторам предложили выкупить от 75% бизнеса, но с учётом, что активы можно будет выкупить обратно. В числе претендентов на активы были крупные российские агрохолдинги, такие как: «Русагро», «ЭкоНива», «Черкизово» и др.

А датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найдет покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.

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#активы
#бизнес
#торговля
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Mash: Купюры достоинством в пять и десять рублей планируют ввести в оборот в Москве и Подмосковье
16 июля 2023, 16:54

Фото: istockphoto/ь:Svetlana Parnikova

В Москве и Московской области планируется запустить в оборот купюры номиналом пять и десять рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что крупные компании уже разослали своим сотрудникам памятки о том, как проверять банкноты на подлинность.
Кассово-инкассаторские центры уже предоставляют вместо пяти- и десятирублевых монет соответствующие купюры, а Центробанк включил их в памятку о проверке на подлинность. Собственно, правила такие же, как и для других бумаг, передает EurAsia Daily. На просвет различимы водяные знаки и нити, цифры и текст «Билет банка России» рельефные на ощупь, при рассмотрении под острым углом видны буквы «РР».

Отмечается, что дороговизна металла — не единственная причина, по которой Банк России решил вернуться к печатанию бумажных денег. Купюры стали более долговечными благодаря новым технологиям. Как объяснили в ЦБ, их теперь покрывают специальным лаком, что увеличивает период их обращения на 30%. Кроме того, монеты неудобны и мало кому нужны. Инфляция превратила в мелочь даже десятирублевку, монету самого крупного достоинства. В итоге неудобная мелочь оседает в копилках россиян практически навечно. А Центробанк тратит деньги на выпуск металлических денег, которые почти не участвуют в обороте. С купюрами будет значительно проще.

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#купюры
#банкноты
#монеты
#номинал
#центробанк
#оборот
#москва
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Последний сухогруз в рамках зерновой сделки покинул порт Одессы
16 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/elena_larina

Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло порт Одессы. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна через Чёрное море, покинуло порт Одессы утром в воскресенье, до истечения крайнего срока для продления соглашения», — сказано в публикации.

Сообщается, что сухогруз идёт под флагом Турции.

В понедельник, 17 июля, заканчивается действие зерновой сделки. Представители России, Турции, Украины и ООН год назад подписали документы, в которых обозначился порядок действий для вывоза украинской сельхозпродукции из портов Чёрного моря, а также предусматривалось отсутствие каких-либо ограничений на экспорт российских продуктов и удобрений на мировые рынки.

Однако в Кремле отметили, что сделка осуществлена «в одни ворота», поскольку она не сработает для России, а Украина поставляет зерно, в основном, в Европу, а не в бедные страны Африки.

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#зерно
#экономика
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