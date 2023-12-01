Банки оценили изменения среднего чека на поездки в такси после нового закона

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В ноябре средний чек на поездку в такси в России снизился по сравнению с августом. Однако он оказался заметно выше, чем в ноябре 2022 года.
Рост стоимости поездок на такси за год составил по разным оценкам от 20% до 25%. Игроки рынка связывают это в первую очередь со значительным оттоком водителей, перешедших в другие сферы, передает «РБК». Также сказалось снижение количества мигрантов в отрасли, рост расходов на автомобили и их обслуживание, а также одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.
С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему.
По словам представителей некоторых агрегаторов, на практике закон пока не заработал: не все регионы предоставили необходимые данные. Новые требования заставляют перевозчиков уходить в налоговую тень, а также отключаться от агрегатора и брать заказы «от бордюра» или через специальные чаты в мессенджерах. Это не дает возможности их отследить и гарантировать безопасность поездок.
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С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему.
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Александр Бойцов