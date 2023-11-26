Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
С данной инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рассмотрение длилось 4 месяца, а потом временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов, которые исходили от представителей банковской сферы.
Может существенно сократиться платежная инфраструктура за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов. Их услуги практически целиком оплачиваются за счет комиссионных доходов. При этом в НСФР поддерживают отмену комиссий для пенсионеров и льготников.
«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в чью пользу осуществляется платеж», — сказано в письме представителей финансового сектора.Ранее сообщалось, что власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, но это значение может варьироваться в зависимости от региона.
Читайте также:
Россиянам объяснили, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году
Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
Песков рассказал, почему в Киеве не власти, а «режим»