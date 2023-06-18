Банки РФ оповестили о проблемах с переводами в юанях в ЕС и США

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Российские банки оповестили о приостановке переводов юаней в ЕС и США
Китайский Bank of China с 13 июня ввел ограничения на проведение денежных переводов в валюте из РФ в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии, пишет «Коммерсантъ».
РБК сообщает, что «Финам» прекратил принимать к исполнению распоряжений на перевод денег в юанях, евро, долларах США и гонконгских долларах через Bank of China 13 июня. Но можно осуществить переводы на счета корреспондентской сети китайского банка. О трудностях знают в Модульбанке, «Юникредитбанке» и «Акибанке». они оповестили об этом своих клиентов.
Ранее инвестор Роджерс заявил, что доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире. Роджерс добавил, что у международной валюты должен быть абсолютно нейтральный статус. По мнению специалиста, сегодня в мире нет равнозначной замены доллару. На эту роль мог бы претендовать китайский юань, но он не является свободно конвертируемой валютой.
РБК сообщает, что «Финам» прекратил принимать к исполнению распоряжений на перевод денег в юанях, евро, долларах США и гонконгских долларах через Bank of China 13 июня. Но можно осуществить переводы на счета корреспондентской сети китайского банка. О трудностях знают в Модульбанке, «Юникредитбанке» и «Акибанке». они оповестили об этом своих клиентов.
Мария Фирсова