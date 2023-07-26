Банки США теряют сотни миллиардов долларов

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По информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Сообщается, что на данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.
По данным статистики, которая была собрана системой экономических данных Федеральной резервной системы, в начале июля со счетов банков США было выведено 78 миллиардов долларов, передают «Аргументы недели».
Отмечается, что если скорость оттока денежных капиталов сохранится, то сумма, которая была выведена за год, в дальнейшем этот срок может сократиться до двух с половиной месяцев.
Гендиректор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно сделал предупреждение акционерам о том, что банковскому сектору необходимо избегать дальнейшего выведения депозитов.
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По данным статистики, которая была собрана системой экономических данных Федеральной резервной системы, в начале июля со счетов банков США было выведено 78 миллиардов долларов, передают «Аргументы недели».
Гендиректор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно сделал предупреждение акционерам о том, что банковскому сектору необходимо избегать дальнейшего выведения депозитов.
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Екатерина Коршунова