Банкир Тосунян: Банки не разорятся с новым законом о возврате похищенных денег

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Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян объяснил, что с принятием нового закона о возврате в течение 30 дней похищенный мошенниками средств со счетов граждан без их ведома не разорит банки.
«Банки, конечно, не разорятся. Если бы из-за мошеннических схем банки разорялись, значит, качество контроля за безопасностью там крайне низкое», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.
При этом, по мнению специалиста, надо конкретно различать мошеннические действия, в том числе и сговор клиента банка с мошенниками, а также перевод людьми денег по ошибке и действительно мошеннические действия, совершённые без ведома клиента при плохой проверке и безопасности со стороны банка.
«Теперь, если клиент заведомо не совершал никаких действий, в том числе ошибочных, то ответственность лежит на банке. Потому что система безопасности не выявила мошенников», — добавил Тосунян.
При этом, он подчеркнул, что новый закон не освобождает клиента от самостоятельного контроля за движением денежных средств.
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